VACA. Balacera y media la que se ha armado luego de esos destapes en NY. Los Zelaya y el señor de la televisión le cayeron en vaca a JOH, pidiéndole la renuncia y él, ni corto ni perezoso, les tiró a matar en conferencia de prensa y metió a los tres en un mismo costal.



PATA. Los Zelaya y SN amanecieron brincando en una pata de la felicidad después del gran culebrón del fin de semana. También reaparecieron Suyapita, el del arete y el del Copemh con su plataforma y llamaron a sus encapuchados a paralizar el país. Por lo menos hoy sí dijeron, sin rodeos, que su lucha es por sacar a JOH.



BALDE. Todos iba bien, unos avanzaban por la punta izquierda, otros por la derecha, mientras los plataformeros esperaban el balón en el centro para golear de cabeza, hasta que salió un tuit de la embajada imperial y parece que les cayó como balde de agua fría.



POWER. El nuevo power de la embajada confirma que ayer se reunió con el “Presidente de Honduras” para “reafirmar la colaboración y cooperación entre EE UU y Honduras en asuntos de importancia bilateral”, y destaca entre esos asuntos las “extradiciones y el desmantelamiento de redes criminales transnacionales”... ¡Vaya, jodido!...



POMPEO. Ajá, y será que el embajador en funciones fue a hablar con JOH así por así. El hombre iba pasando por Palacio y se le ocurrió ir a tomar café con el Indómito. No habrá sido que Pompeo lo mandó... ¿Entonces?...



SOLO. Por qué será que unos solo creen en lo que supuestamente le dijo “Chander” a los fiscales en NY y no creen lo que se supone les dijeron “Don H” y Los Cachiros. Se cree o no se cree. En el juicio de “Don H” salió a bailar que el hombre le dio dos millones de verdecitos a “Mel”, en el de Los Cachiros que le dieron medio millón de dólares a “Pepe”, y en el de “Chander” que le dio 1.5 millones de dólares a JOH. En los tres casos, para la campaña política... ¿Entonces?



CONSPIRACIÓN. El Indómito ha aceptado que sí hay una “conspiración”, pero de “Mel” Zelaya, de Luis Zelaya y de SN en contra de su gobierno, para asaltar el poder. La conspiración, dijo, es encabezada por los que siempre se han opuesto a las extradiciones de los narcos, a la depuración policial y a la incautación de bienes.



DEFENSA. Los azulejos salieron a las calles en defensa de su líder supremo, luego que los encapuchados de varios colegios y de la UNAH se tomaron algunos bulevares, en apoyo a los plataformeros. El “Niño Gualaco” discurseó en la tarima y mandó a decir que “no pasarán”. Pobrecita Honduras con tantos desmadres.



FONDO. Por cierto, al hermano de “Chander”, Hugo Ardón, quien lo nombró “ipso facto” en el Fondo Vial, fue el “Hombre del Chimbo” y allí estuvo por cinco años hasta que JOH lo mandó “a echar pulgas a otro lado”. Que conste.