REY. Por eso bien dicen que, muerto el rey, viva el rey. Cuqui todavía no ha sacado ni sus calaches de la ENEE y ya todo mundo solo habla de Leo. Que Leo por aquí, que Leo por allá, que qué hombre más trabajador, inteligente, amable, servicial, simpático, guapo, en fin... Pobre, pueblo, pobre...



CHON. “Lo siento, pero no puedo ser parte de la privatización de la ENEE ni del despido masivo de sus trabajadores, hasta acá los acompaño”, tuiteó Cuqui... Cómo no, chon, le mandan a decir en esas redes, si nadie como él ha despedido tanta gente, tanto en Hondutel como en la ENEE... Será...



BODAS. Más de 60 parejas decidieron ayer colgar los guantes en el primer viernes de las bodas de choto en la AMDC, en el inicio del Mes de la Familia. Qué bueno. Por lo menos son aventados, porque, con esta vida tan cara, no cualquiera decide echarse el trompo a la uña.



FILAS. Intensa actividad todo el fin de semana del movimiento sin cabeza. Hoy estarán en Ocotepeque, mañana domingo en Copán y Lempira, y el próximo lunes en Cortés. Qué tal. La bulla es que la mayoría de dirigentes, alcaldes y diputados que estaban con el “resignado” de El Hatillo se han pasado a las filas de la nueva corriente.



LIGHT. Solo Mauricio Oliva no ha vuelto a sacar la cabeza desde la polvareda que levantó con su gira por los territorios patepluma y prefiere, al menos por ahora, mantener una agenda “light”. Para el caso, ayer recibió en el hemiciclo a cien estudiantes de dos universidades privadas, que llegaron a ver cómo puercas es que funciona el Congreso.



UD. Mario Noé ha confirmado que ya es el candidato presidencial de la UD y que viene una alianza con otros partidos chiquitos. A ver si los “grandes” imitan el ejemplo, porque, si no se unen, que se olviden. ¡Y que viva “Mel”, hijos del maíz!...



DURO. Por eso dicen que no hay que escupir para arriba. Aunque tendrán que probarle cualquier denuncia, en esas redes le han dado duro a la declaración del fiscal del Distrito Sur de Nueva York, que incluye en su documento el presunto soborno de dos millones de verdecitos que “Don H” le dio al expresidente de 2006.



LÍDER. Vale que al olanchano sobra quien lo defienda en esas redes. Gran líder “Mel” Zelaya porque, lo pueden acusar de lo que sea, y a sus fans les resbala. Le tienen que probar cualquier acusación, pero, una vez más, queda comprobado que lo pueden señalar de lo que sea y sus bases siempre estarán firmes con él... Congratulations...



MURO. ¡Vaya, hombre! Por lo menos AMLO ha ordenado investigar la muerte del migrante hondureño, que fue asesinado de puro aire por policías federales, frente a su hija y su mujer. Para qué quiere más muros Donald Trump, si los pobres migrantes ya no pueden pasar de México y Guatemala.

