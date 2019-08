HÉROES. Emotivo acto de despedida de JOH a los dos oficiales de policía héroes que han ofrendado sus vidas combatiendo delincuentes. Muy consternado, JOH destacó y ponderó en su discurso la lucha de ambos oficiales póstumos y su gallardía y heroísmo al entregar sus propias vidas en el cumplimiento del deber.



PELOS. La bulla en la avenida La Paz es que Nancy Pelosi, la Mauricio Oliva del Congreso imperial y líder de la mayoría demócrata, viene soplando para Tegucigalpa a finales de este mes, junto a veinte congresistas más... ¿A qué vendrá?...



MAMO. Qué puercas tendrán que ver los partidos políticos con las cosas que hagan o no hagan sus miembros o de si alguno de sus afiliados se peina una gallina, un periquito con murriña o si saquea un banco. A quienes deben mandar al mamo –previo juicio- es a los que cometieron el delito. Punto.



SIGLO. Al menos que estén pidiendo la privación definitiva de dominio solo por justificar su existencia, como dicen algunos leguleyos. Hay partidos que tienen más de un siglo de existencia y compraron sus bienes hace añales y a quién se le puede ocurrir dejarlos en la calle solo porque uno de sus miembros hizo tal o cual cosa.



CEREZA. Caramba, compa, como dice aquel, en el PL está perra la cosa entre las “pandillas” y los “idóneos”. Hay cuatro cargos en juego, pero el gran pleito es por el mentado Consejo Nacional Electoral, la cereza del pastel.



DIEZ. La bulla es que HP y compañía ya fueron a ofrecer al CCEPL la subprocuraduría, el IAIP y hasta el TJE, a cambio del CNE. La otra cosa es que había diez diputados liberales embrecados en que los nuevos funcionarios deben ser escogidos en consenso con el CCEPL, pero parece que tres de los ilustres –uno de Copán, otro de El Paraíso y otra de Comayagua- ya se empezaron a culipandear.



VOTOS. La puja es entre HP y sus pupilos, el toro mayor y el cafetalero jefe de bancada. Unos van y vienen del Central Ejecutivo, otros no quieren saber nada del tal Central Ejecutivo, y el pleito sigue. To be or not to be. Lo divertido es que ni el PN ni Libre necesitan ni a la negra ni a la blanca, porque juntos hacen 91 votos.



AGUA. La “Mujer Araña” le pasó el guacho a sus aleras de Cybex que es casi un hecho que DMW se queda en el nuevo CNE, así es que, ya están sabidos. Lo mejor es que el hombre se queda con el apoyo de MZR, el líder supremo de las huestes insurreccionales. Al pobre Erick se le hace agua la boca.



TERCER. Dicho y hecho, el enviado especial de Donald Trump ha confirmado que la “White House” ya empezó a mover teclas para endosarle a toda la región –no solo a Guatemala- el “trofeo” de “tercer país seguro”. El “premio mayor” incluye a Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá... ¡Bingo!...