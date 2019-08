BÚNKER. De visita por el búnker del CN el nuevo power de la embajada imperial y Mauricio Oliva lo recibió junto a dos de sus peluches. Por cierto que el sustituto de la Fulton anduvo dando un rol por el casco histórico capitalino y anda emocionado por los edificios históricos. Lástima que el IHAH los tiene abandonados.



PATA. La bulla es que a “carretilla” lo columbraron en un centro comercial de Managua brincando en una pata de la felicidad ahora que Danielito le dio la nacionalidad nicaragüense a Mauricio Funes. ¿Quién será el próximo? ¿Seré yo, maestro?...



TRUENOS. Dicho y hecho, el movimiento sin cabeza tuvo su gran asamblea ayer, y le tronó. Tiene poder de convocatoria Chávez Madison, porque le llegaron bastantes diputados, alcaldes y hasta algunos funcionarios, como Napo Bonilla, el director departamental.



WALTER. Pero, la gran sorpresa fue la presencia de los diputados Walter Chávez y Emérita Bardales, quienes son – o eran- furibundos ricardistas, pero que ayer se le dieron vuelta en lo parejo y se le cuadraron a la nueva corriente, que todavía no tiene candidato.



PELUCHES. También estuvieron de cuerpo presente en la misa los diputados Oswaldo Ramos Soto, Welsy Vásquez, Carlos Ledesma, Milton Puerto, Juan Carlos Valenzuela, Gladys Aurora (se dio vuelta en lo plano) Román Villeda y Salvador Valeriano. De los peluches de Mauricio Oliva no llegó ninguno. Se mantienen firmes. A ver si duran.



AMHON. También se cuadraron con el movimiento sin cabeza nada menos que el “Negro” Cano, presidente de la Amhon, y Cuqui, solo que ya le dijo adiós a la ENEE. Por lo visto espera ser el candidato de la corriente.



PASTEL. No hay tales reformas electorales, asegura la bailarina, sino, repartición del pastel. Se queja Doris Gutiérrez que a los chiquitos no les dieron ni a probar el betún del pastel, pero, más que eso, que al final será más de lo mismo y la mentada despolitización de los organismos electorales seguirá en los cuernos de la luna... Será...



MIKIS. Qué divertido. Hasta Juliancito ya sabe quiénes serán los tales concejales y concejalas del CNE y TJE, pero en el PL, PN y Libre no paran de hablar de las “audiencias públicas” para escoger a los susodichos... ¡Ahhh! Y con pruebas toxicológicas, de orina, psicológicas y todos los mikis... Ja... je... ji... jo...ju...



BULTO. A la bailarina nadie le saca de la cabeza que esas audiencias son de compadre hablado entre los que se reparten el pastel y los concursantes, quienes ya saben que solo harán bulto, pero a cambio de su “sacrificio” reciben excelentes premios de consolación, como la Secretaría General de las instituciones para las que concursaron, la tesorería o, ya de perdido, una “asesoría” con salario de ministro... Será...