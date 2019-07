MARÍA. La bulla es que el olanchano tiene conferencia de prensa esta mañana para referirse al misil de largo alcance que le han lanzado desde la ciudad de los rascacielos. De momento y, como para calentar motores, ha mandado a decir en un tuit que no sabe nada del hilo, que María es la que costura.



CORTE. A ver qué dice el líder supremo de Libre. Ojalá y salga bien librado, por aquello de la imagen de Honduras, y de los expresidentes. Ahora bien, no es lo mismo que saquen a bailar a alguien en esas redes –que se inventan lo que sea- a que lo mencionen en la Corte de NY en esos juicios de los extraditables. A ver qué dice SN.



JET. Raúl Pineda Alvarado recuerda lo del jet aquel, que vino en 2006, y dice que el altísimo funcionario a quien se lo mandaron se tomó fotos con su familia dentro de la lujosa cabina. También recuerda al diputado que mataron por no haber cumplido con un nombramiento.



ONDA. No hallan qué inventar. Unos chuscos andan con la onda de que ya que “Mel” insiste en poner a la Rixi en el CNE, que entonces los cachurecos pongan a la Anchecta, y asunto resuelto... ¡Ahhh!, y para terminar de armar el cuadrilátero, que los colorados traigan a la “dama de los rubíes”.



DISTRAER. Sepa Judas quién puercas quiere meter en la humazón al Indómito, cuando el debate debe ser entre los que aspiran, porque de ellos saldrá el candidato. Mandan a decir de Palacio que cualquiera que insinúe siquiera que JOH o que la primera dama Ana García de Hernández van a participar en las internas, “es que quiere distraer de lo que debe ser una lucha interna de respeto y altura”.



CLARO. Lo cierto es que JOH fue bien claro en la Convención de su partido, allá en Gracias, de que ni él ni su esposa han pensado siquiera en volver a participar y que él concluye su mandato cuando lo concluye, en enero de 2021. Ojalá que hablen con el “resignado” de El Hatillo, porque él fue el que hizo esas insinuaciones, allá en La Paz.



TRUENOS. La bulla es que mañana le tronará en esa primera reunión del chavismo, el de Chávez Madison, no el de allá. Vienen diputados y alcaldes de todos los confines y los dirigentes de base andan emocionadísimos... ¡Ahhh!, y se asegura que muy pronto dejará de ser el movimiento sin cabeza, porque ya hay varios prospectos.



UNIDAD. Chávez Madison manda a decir que el movimiento pronto tendrá candidato y podría ser el “papi”, pero también podría ser Mauricio Oliva, o Reinaldo Sánchez, o Ricardo Álvarez, todo depende de la dependidura y de a quién escojan las bases... ¡Ahhh!, y la consigna es la unidad.



LUGAR. Será cierto que los ilustres de algunos movimientos del PN andan desjuiciados queriendo boicotear el encuentro de mañana y por eso no quieren revelar el lugar de la cita.