GORDO. Aquellos que dijimos andan tragando gordo después de ver esas fotos y videos de AMLO y de JOH, que solo eran risas, abrazos y cumbos el fin de semana, allá en Veracruz. Para que vean que eso de las ideologías ya es cosa del pasado, JOH y AMLO se llevan como el pan con mantequilla, como los panqueques y la miel, como la carne asada y el chismol. Felices, como lombrices.



CAPÍTULO. La bulla es que Mauricio Oliva no se despegó del celular el fin de semana, a la espera de la llamadita del olanchano, para que le dijera si aceptaba o no la aprobación -en sesión del pleno que convocarían para mañana- del capítulo sobre la organización del CNE y TJE, y así elegir ya a los tales concejales, incluida la Rixi.



CÓDIGO. Los otros capítulos de la Ley Orgánica de los mentados CNE y TJE, tal y como pasó con el llevado y traído Código Penal, quedaría para después. A ver, dijo el cieguito. Pueda ser que sí acepten, pero también pueda ser que no. A lo mejor, quién sabe.



NOVIA. Pero la “Mujer Araña”, que ahora anda de novia con uno de los lugartenientes del olanchano, le pasó el guacho a sus aleras de Cybex de que la llamada será hoy, así es que esta semana saldría por fin humo blanco y el Tommy aparecerá en los balcones del hemiciclo anunciando “habemus concejales”.



CITA. El movimiento sin cabeza, que va con todo, está convocando a los diputados de la bancada azuleja para este miércoles. Allí se sabrá quiénes están con el proyecto de Chávez Madison y quiénes siguen firmes con Mauricio Oliva. Medición de fuerza con la cita de San Bárbara. A ver si llegan el de los chocoyos, el Tommy y el patepluma.



LENGUAS. No hallan qué inventar. Unos empresarios “jampedranos” andan con la onda de que ese movimiento de Chávez Madison no es para el “papi” -porque parece que todavía no lo convencen- si no, para el hombre, porque va por la tercera... ¡Qué lenguas más viperinas, jodido!



ASILO. A oídos de Bartolo y otras hierbas, de ahora en adelante, los que quieran ir a buscar asilo al imperio, ya están sabidos. Llegarán hasta allí nomás, a Guatemala. Allí tendrán que esperar los meses o años que se tarde la respuesta del sí o del no.



DENGUE. Todo un éxito el megaoperativo contra el dengue del fin de semana. Bombardeo por tierra, mar y aire contra los zancudos. Ojalá que, de ahora en adelante, la AMDC asuma el liderazgo en el combate de los criaderos y no pare, porque todavía falta lo “pior” de la epidemia.



FORO. Cumbre de dinosaurios -herbíveros y carnívoros- el fin de semana en Caracas por la clausura del bendito Foro de Sao Paulo. Allí columbraron a tiranosaurios rex, diplodocus, velociraptur, braquiosaurios, en fin... No se convencen estos. Le habrán regado maíz al olanchano.