Trofeo. Hasta que le torcieron el brazo al pobre cómico y no le quedó de otra que aceptar el “trofeo” de “tercer país seguro”. Claro, si así por las “buenas”, quién no. Si Trump solo lo amenazó con aranceles e impuestos a las remesas. Se bailaron las Suyapitas y las Ligias de allá, que habían conseguido que la mentada Corte de lo Constitucional le bateara el acuerdo.



AMDC. El Indómito y el “papi” estuvieron hechos un nudo ayer aplicando la untadita contra el dengue en la 21 de Octubre. Por cierto, ya era tiempo que la AMDC dijera pío. Alba Consuelo tiene meses de estarse desgalillando, pidiéndoles a los alcaldes que se pongan a trabajar, pero aquí, en la capital, no se oía, padre...



GORDO. Como le quedaría el ojo a aquellos que dijimos luego de ese informe de la Bárcenas sobre la economía catracha. La bulla es que Huguito Noé anda tragando gordo y que ha quedado hasta tatarata. Pero, para no dar su brazo a torcer, ahora se ha puesto casi que a insultar en esas redes a la power de la Cepal.



CEPAL. Como dicen que el que las usa, las imagina, por lo visto Huguito Noé cree que esos cargos en la Cepal se los reparten a la garduña a activistas políticos, como cuando él fue ministro en los gobiernos de Reina y de “Mel”. Por cierto, en el primero tuvo una inflación galopante y, en el segundo, trabajó hasta sin presupuesto. El burro hablando de orejas.



VUELTA. Ajá, y nadie ha dicho nada de que la Bárcena le vino a dar vuelta de calcetín a las cifras sobre pobreza en Honduras, la cual, dijo, ahora es del 53% –ya no de 68%- y la extrema pobreza de 18%, ya no de 43%... Será posible.



DOLOR. Que les den Vitaflenaco para el dolor, dice JOH. O Neurobión. El Indómito asegura que hasta el estómago se les ha retorcido por las cifras...Será...



DAÑO. El problema es creer que el daño se lo hacen a JOH y no al país. Entre más deterioran la imagen de Honduras, menos inversión y a menor inversión, menos trabajo. Ajá, y a quién afectan con eso. Como los bárbaros que se inventaron ayer que aquí ya hay casos de Ébola.



POPA. El movimiento sin cabeza no para y sigue viento en popa. La próxima semana, en la reunión de bancada, se empezará a ver quiénes son los diputados que están de verdad con Mauricio Oliva y quiénes pintarán llantas para el otro bando. A ver si los trillizos que discursearon en Santa Bárbara se mantienen firmes a su lado... Ummmm...



MAÍZ. En las milicias eternamente momias sigue el maíz a peso por la repartición de los cargos en el CNE, TJE, PGR, IAIP, en fin... El patepluma y HP continúan haciendo la fuerza por el lechero, aunque, según las malas lenguas, está desahuciado en la avenida La Paz, mientras el toro mayor sigue pujando por sus “idóneos”.