AMLO. El Indómito va soplando este fin de semana para Veracruz a reunirse con AMLO. Ya ven. Para aquellos que decían que solo se reunía con Bukele y que no sé qué, que aquí que allá.



SIXTINA. Saludes les manda el señor de la televisión desde las Europas. Allá lo columbraron sacándose selfies con su Iroshka frente al Santiago Bernabéu, y en la Capilla Sixtina, en el Vaticano. Anda volando. Ajá, y no era que ya le iban a poner la banda.



ONDA. Por allí andan con la onda de que a Leónidas se lo reventaron de la OEA por andar de zafado y decir que le deben renovar el mandato a la “maxi” y en esas redes juran que por su boca muere el pez, que en boca cerrada no entran moscas, y que no sé qué, que aquí que allá, yo no fui, fue teté... Será...



VERSIÓN. Pero, el “resignado” de El Hatillo desmiente esa versión, y ha dejado entrever que se lo tronaron en represalia por haberlo acompañado a él a la reunión que tuvo con los vicepresidentes de Guatemala y de El Salvador, allá en Antigua. “Esa fue su última participación”, dice. Ese fue el precio que tuvo que pagar. No hallan qué inventar.



LUZ. El uruguayo de la OEA manda a decir que ya le dio luz verde a la solicitud de Honduras para que le cuenten las costillas a la “maxi”. De la evaluación dependerá si le vuelan la gallina o si continúa por la sécula seculorum. ¿Irá a pasar el examen? Pueda ser que sí, pero también pueda ser que no. O podría ser todo lo contrario.



MAIZ. Pues, hombre, Hilario, el maíz sigue a peso en el partido de las milicias eternamente momias. Por un lado los que están con el toro mayor, por otro, los fieles a LZ y sus peluches y, por otro, los de HP y sus pupilos. Pero, como la política es el arte de lo imposible y hasta de lo ridículo, no se descarta una alianza coyuntural entre el primero y los segundos, para tronarse al tercero.



BABEL. La bulla es que el CCEPL tiene tantos diputados, el toro mayor tantos y el resto de los tantos se dividen entre el cafetalero y HP. Una Torre de Babel es nada con ese desmadre de idiomas en el PL. Pobres liberales.



BUEYES. En lo que sí está clara la bancada colorada –espartanos y troyanos- es en que los bueyes deben ir delante de las carretas y no las carretas delante de los bueyes. En otras palabras, están de acuerdo con “Netanyahu” y en contra del olanchano, que está cerrado en que primero le juramenten a la Rixi.



TUSA. Para que no digan que Chávez Madison está sombreando y que solo será llamarada de tusa, el hombre da nombres de cachurecos conocidos que ya están firmes con él. Menciona a Oswaldo, Roberto Zablah –el exbrazo derecho del “papi”- Jorge Carranza, exministro madurista, el famoso “Roma”, Chang Castillo –el suegro- Tomás Guillén y “Radio Viejo”... Será...