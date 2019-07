NUEVO. Hasta que al fin presentaron a Lisandro como el nuevo power de la Cancillería. Eso se sabía desde ya días hasta en los mercados, pero, lo tenían sufriendo. Ahora solo falta el arribo de María Dolores a la Capital Federal... Congratulations...



POBRE. No sé por qué me late, decía ayer un chusco, que si el Jimmy no se “porta bien” con Trump y no le acepta lo del “tercer país seguro”, el magnate dirigirá sus baterías hacia Honduras con sus amenazas de aranceles e impuestos a las remesas. Triste ser pobre. Vale que ya llegó Chandito.



TODO. ¡Qué barbaridad! Ya todo estaba listo entre los torones de uno y otro bando para aterrizar ayer en un acuerdo y ponerle fin a la insurrección de los insurrectos insurreccionales, pero, todo se volvió a caer. Es la segunda vez, porque en Gracias también ya todo estaba cocinado y, a la hora de la hora, “todo se derrumbó”, como dice la canción de Emmanuel.



BUEYES. Pero la culpa la tienen los tales bueyes y las carretas. A la hora de la hora, el líder supremo de Libre se cerró y quería que ayer mismo le eligieran y le juramentaran a la Rixi, pero “Netanyahu” le recordó que las carretas no pueden ir delante de los bueyes, sino al revés.



LEY. Le explicaron al olanchano, con pelos y señales, que para elegir a un funcionario –o a un concejal de los nuevos órganos electorales- primero se debe hacer una Ley que establezca cuáles son los requisitos que debe cumplir ese funcionario (a), definir sus atribuciones, el mecanismo de elección, inhabilidades, profesión, edades, en fin...



HUMO. La bulla en el hemiciclo es que el líder supremo refundidor se cerró que, o le nombran ya a la Rixi, o sigue la insurrección, así es que, todavía no hay humo blanco. Hasta anoche, en un búnker, seguían esperando su llamada para ver si ya había reflexionado, pero neles pasteles.



TOTY. Por suerte en la CCIC ya le montaron una paralela al Congreso y los diputados bien podrían ir a sesionar allá. Solo tienen que hablar con Toty.



CORRIENTE. Sorpresivo anuncio de Chávez Madison con su nuevo movimiento. Sigue levantando polvo la gira de “Netanyahu” por los territorios patepluma. Chávez Madison jura que va con todo y que en su nueva corriente ya hay diputados, alcaldes y hasta sectores sociales.



KATTÁN. Será cierto que se quieren tronar a Kattán del RNP y meter a LC. Lo cierto es que el turquito ha hecho un buen trabajo, junto a los otros dos de Libre y del PL... Sean serios...



DANLÍ. Pobres caficultores, los de verdad, no los que ya echaron raíces en las gremiales. Otra vez se tomaron la salida a Danlí, porque dicen que nadie les tira ni de aquellos que dijimos. En el plantón de ayer le lanzaron un SOS a Ebal. ¿Y el delfín de Asterio del Ihcafé?...