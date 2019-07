AJO. Campaña masiva por tierra, mar y aire contra el zancudo. El propio JOH, en carne y hueso, ha tenido que convocar a la Amhon y meterse de cabeza en el ajo, porque, o los alcaldes no le hacen caso a Alba Consuelo, o la ilustre se durmió en sus laureles y se dejó encaramar la epidemia.



PAPI. El gran ausente en la cumbre entre el Indómito y los alcaldes fue el “papi”. Por más llamados que les hacen para que se metan de cabeza en la lucha contra el mosquito, en la AMDC no se oye, padre... Nada de cabildos abiertos para planificar acciones ni de operativos con los patronatos... Y esto que ya van más de cien palmos. Pobre, pueblo, pobre...



HUMO. La bancada liberal, los de uno y otro bando, se verán las caras esta mañana en una misa-desayuno que tendrán en un restaurante mexicano de la capital. La “Mujer Araña” –que ahora anda de novia con un alto dirigente colorado- asegura que de allí saldrá humo blanco sobre quiénes serán los ungidos para el CNE y TJE.



TORO. Lo que no se sabe es si los ungidos por la bancada liberal –y que lo averigüe Morgan- llevan o no la bendición del toro mayor del PL. Como la bulla es que se le han declarado en insurrección. A ver, dijo el cieguito.



ACUERDO. La otra bulla es que hoy, a la hora de almuerzo, los toros mayores de Libre y del PN podrían aterrizar con un acuerdo en la bolsa y ponerle fin a la insurrección de los insurrectos, incluido el chele huelga, el alero de Anduray. Hoy saldría humo blanco y, colorín, colorado...



GIRAS. Pues, hombre, Hilario, en la UD ya tienen candidato a la guayaba. Se trata del doctor Mario Noé Villafranca, exministro de Salud y actual vicepresidente del CN. El hombre va tan en serio, que ya ha iniciado giras por varios departamentos, y no tarda en anunciar a sus “resignados”.



LOMO. La bulla es que un grupo de plataformeros le fue a ofrecer la candidatura a Suyapita y le prometieron meterle el lomo duro y parejo para convertirla en la primera mujer presidenta de estas honduras, pero parece que les dijo neles, que prefiere seguir como líder suprema de la tal plataforma junto a Ligia, su lugarteniente.



CUQUI. El que sí ya ha iniciado giras por varios departamentos es Cuqui. De todas maneras, el hombre manda a decir que todos esos desmadres de la luz son culpa de los colombianos. El precandidato azulejo lamenta que hasta el cardenal le vuela maceta a la ENEE, cuando la responsable es la EEH... Será... ¿Y Olguita?...



CIERRE. En las cámaras del comercio y en moles se comenta sobre el cierre de negocios por culpa de los despiadados asaltos en las tarifas eléctricas. A los pobres emprendedores y microempresarios, lamentan, no les queda de otra que cerrar, porque el recibo de la luz los terminó de asfixiar... Será posible.