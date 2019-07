MISAS. Para hoy se anuncian nuevas “misas” de cuerpo presente para “ultimar algunos detallitos” y ponerle fin a la insurrección de los insurrectos y darle paso a los mentados CNE y TJE. La bulla es que esta semana saldrá humo blanco y que el Tommy aparecerá en los balcones del Palacio Legislativo anunciando “habemus concejales”.



BANDO. Montoya jura que no hay tales pleitos entre azulejos y refundidores, que todo el desmadre es por quién nombrará el representante de los liberales, porque, de eso depende quién controlará el nuevo CNE y TJE con el dos a uno, si lo pondrá el llamado “lado oscuro” o lo pondrá el otro bando... To be or not to be...



COMBO. Así las cosas, la bulla es que los azulejos negociarán los cinco cargos en combo con quien tenga la mayoría de votos en el PL y, como decían cuando los niños de antes jugaban a los maules: “Con los que agarre y no vuelvo”. En el combo van el CNE, TJE, RNP, IAIP y la Subprocuraduría General de la “res-pública”. Buen toque, papa...



BILLETE. Tienen que buscar la mayoría de votos, porque resulta que doña comunidad internacional exige que los directores en propiedad del RNP sean electos con más de cien de los 128 diputados a cambio de aflojar el billete para la mentada nueva tarjeta de identidad.



TORO. La bulla es que las bancadas están de acuerdo con ratificar a los trillizos de la interventora del RNP, porque hasta ahora han hecho un buen trabajo, al menos, claro está, que HP y su combo convenzan al cafetalero, se revienten al toro mayor y manden a volar a RB.



CUQUI. En la estrella solitaria parece que todavía no todo está dicho y escrito para poner a Cuqui y al hijo del “candidato de los pobres”. La bulla es que el chocoyo y otras hierbas insisten en dejar a DMW. A ver, dijo el cieguito.



CALI. Otra vez “Cali”, el alcalde de los “jampedranos”, internado de emergencia. Se creía que era por dengue grave, pero no. Le hallaron cálculos en los riñones. Su amiga Fátima Mena anda preocupada, pero, parece que ya está fuera de peligro.



BODA. En las Europas continúan hablando de la “boda del año” y no se descarta que esta semana salgan publicaciones –con fotos y todos los mikis- en las cotizadas revistas Hola, Der Spiegel y hasta en el Corriere della Sera, de Milán. Las felicitaciones del Cuerpo Diplomático y de la Santa Sede están llegando en caravana. Y la bulla es que en el SE ha habido otras bodas y concubinatos... Congratulations...



MOCO. Para más el Longe Moco, el mexicano Eugenio Derbez, solidario con los catrachos por la mortal epidemia del dengue, mientras Suyapita y compañía siguen más interesados en apearse a JOH del poder que en la mortandad de niños y adultos. ¿Y el legado hipocrático?