CHUSMA. A lo mejor Pompeo no habrá dormido anoche de preocupado, pensando en que Bukele le exigirá mañana que no lo junte con la chusma del mentado Triángulo Norte, y le dé “trato diferenciado”. Como no, chon... querés petate y querés colchón...



MEJOR. Mauricio Oliva mejor se la dio ayer para Choluteca, donde pasará tranquilo y sereno, luego de la gran polvareda que levantó el pasado fin de semana con su gira por los territorios patepluma. Y esto que improvisó. La bulla es que sus asesores le aconsejaron que mejor despacito... despacito... despacito...



FUEGO. El fuego cruzado está que arde en el partido de las milicias eternamente momias. Las balas vienen de aquí pa... llá y de allá pa... cá, como decía Piporro. MM insiste en que la bancada, por primera vez, se le ha parado en “30” al toro mayor y que la cosa está que le truena con el grupo de HP, que insiste en meter a Manuel Iván, quien, según las malas lenguas, está crucificado en la avenida La Paz.



FILA. No solo el “resignado” de El Hatillo ha iniciado la “operación desmarque” del Indómito. La bulla es que la guapa Olguita, la otra “resignada”, también ya anda en esa onda. Ajá, cuestionan algunos allegados a Palacio, pero, cuando le conviene, bien que aparece en primera fila en los actos del “papá de los pollitos”... Será...



REY. El “Niño Gualaco” sigue siendo el rey en las pampas olanchanas y, al suave, se ha consolidado como el líder supremo de la estrella solitaria en el vasto departamento. Su dirigencia ahora trabaja para catapultarlo a nivel nacional y, el día menos pensado, lanzarán su candidatura... Será...



JAMÁS. A Cuqui no le quedó de otra que disculparse con su subalterno. “Perdón, papaíto, no lo vuelvo a hacer”, le tuvo que decir a su gerente de Distribución, quien lo arrimó a los tribunales. Y se juraron amor eterno forever and ever. Y vivieron felices por siempre jamás.



MAÍZ. Habrá celebrado Danielito y la Chayo el 40 aniversario de su “revolución”. Bueno, lo cierto es que para la parejita sí ha sido una verdadera “revolución”, si el hombre pasó de coime de billar a ser uno de los más ricos en Nicaragua. Quién tendrá más billete, Danielito o Somoza, en su tiempo... ¡Y que viva la revolución, hijos del maíz!...



POBRES. Viernes negro para los transportistas. Un motorista acribillado en la capital y otro en SPS. La “people” reclama el escuadrón aquel para la seguridad en el transporte. El otro asunto es que pasan los días, las semanas, los meses y los años y nada del nuevo sistema que vienen prometiendo desde hace añales. Pobres buseros.



CNA. Será cierta esa denuncia del dúo dinámico del CNA, de que al llevado y traído nuevo Código Penal, le agregaron unos articulitos que no fueron aprobados en el hemiciclo.