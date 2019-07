HUMO. Chocoyo y otras hierbas juran que las pláticas entre espartanos y troyanos van por buen camino, y seguirán este fin de semana, así es que, no se descarta que la otra semana salga humo blanco y aparezcan anunciando en los balcones del Palacio Legislativo: “Habemus concejales”.



ARDE. El chele Castro reafirma que ya todo estaba cocinado para elegir a los tales concejales allá en Gracias, pero que, por esos eternos pleitos de los liberales, las semitas y las campiranas se quemaron en el horno y todo se echó a perder. Y es que la cosa está que arde entre el toro mayor y los que le quieren comer el mandado. La bulla es que la bancada se le ha parado en “30”.



BODA. El “papi” va soplando otra vez de viaje, esta vez para la Dominicana, pero viene el fin de semana directo a SPS, para asistir a la boda del hijo del gran Picho Larach. Por cierto, en Palacio juran que en la “misa” de anteayer no solo estuvo el “papi”, sino, también, “Netanyahu” y el “Niño Gualaco”.



USAID. Para que vean que Donald Trump no anda con babosadas, la propia “people” de la USAID en la Capital Federal ha confirmado que la ayuda que venía para Guatemala, El Salvador y Honduras, ya ha sido desviada para Juan Guaidó, allá en Venezuela y, “I am sorry for you, my friend...¡Vaya, jodido!...



POWER. La bulla en Palacio es que la otra semana presentan oficialmente al “Niño Ceteco” como nuevo canciller de la “res-pública” y confirman el nombramiento de María Dolores en la Capital Federal. Lo otro es que Tito no tarda en juramentar a Nelson Márquez como nuevo power de Idecoas.



NUPCIAS. Los “Sherlock Holmes” de la Cancillería van soplando para las Europas a husmear si es cierto que un embajador catracho contrajo nupcias, lo cual no tendría nada de extraordinario, si no fuera porque lo hizo con otro hombre. El asunto, dicen, es que un funcionario del Estado no puede pasar por encima de las prohibiciones constitucionales...Será...



DÓLAR. Willito manda a decir que la depreciación del lempira frente al dólar ha sido menor en el período de flexibilidad en el mercado bancario que antes. No significa, explica, que esa sea la única razón, pero sí es un factor de mucha incidencia.



CICH. La cosa se ha puesto al rojo vivo en el Colegio de Ingenieros por la elección de la nueva directiva. El grupo de Ela Martínez, una de las candidatas, amenaza con tomarse la sede del CICH, en protesta porque la gordita Xiomara Gómez –la exministra de la revolución moral- no la quiere inscribir.



CONTROL. Pero, los de la otra planilla aseguran que Ela Martínez es hija de Melvin Martínez, exfuncionario del Poder Ciudadano zelayista, y que su candidatura es apoyada por el bigotudo olanchano para tomar el control del Colegio de Ingenieros...Será.