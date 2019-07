ALERO. Misas por aquí y misas por allá para elegir a los tales concejales del CNE y TJE y la bulla es que anoche habría una de cuerpo presente entre el propio Mauricio Oliva y su alero, el bigotudo olanchano, para que le pongan a la Rixi.



HIJO. El problema sigue siendo el PL. La bulla es que la bancada colorada se le paró en “30” al toro mayor y que HP insiste en meter al delfín de YR. Los ilustres se fueron a negociar hasta con los pupilos de LZ, pero allá los batearon, y les dijeron que a cualquiera, menos a Manuel Iván. Ahora se habla del hijo de AAM.



CHISTE. El chiste de hoy: la sociedad civil será la encargada de montar y supervisar las audiencias públicas para escoger a los concejales del CNE y hace meses ya se sabe quiénes van... Sean serios... Claro está, a excepción del PL, porque nunca se ponen de acuerdo.



GORDO. Al popular “papi a la orden” lo columbraron ayer saliendo de Palacio, en el Juan Pablo II, y venía con una sonrisota de oreja a oreja. Sepa Judas de qué habrá hablado con el “papá de los pollitos”, pero se miraba felizón, como cuando alguien le pega al “gordo” de la Lotería Mayor... Será...



PUNTA. El Indómito tuvo “misa” con el “papi” luego de regresar de la “jeiba”, como dicen los paisanos, donde dio cátedra de cómo se baila la punta y la Sopa de Caracol. Otro que andaba feliz, como una lombriz. Pero, aquellos neófitos juran que el hombre ni come ni duerme, de preocupado. Pobres.



NELSON. Será cierto que el diputado Nelson Márquez será el nuevo power de Idecoas y que a Copeco va el también diputado, Gabriel Rubí, en sustitución del “Niño Ceteco”, que pasa a la Cancillería.



BRAZO. Lo único que faltaba. Ahora Trump amenaza con cercenarle la ayuda a Honduras y a Guatemala y mandársela al pobre Guaidó, si no “cooperan” con sus políticas de asilo. Al suave le está torciendo el brazo al cómico y a JOH para que acepten el “honor” de “tercer país seguro”.



BUENO. El Indómito le manda a decir a los caficultores que no se aflijan ni se aflojen, que los 300 millones del Banhprovi son para ellos, y no para los poderosos exportadores y comercializadores. Qué bueno.



MILPAS. Estamos jodidos todos ustedes, como dice aquel. Ahora resulta que hasta el laureado Festival del Maíz, de Danlí, saldrá cachinflín este año, y todo porque la sequía se paseó en las milpas. Pobres productores. El “Pelón” Sanabria anda preocupado. A ver si el “viudo alegre” y la “rubia peligrosa” –que están en el poder- le echan una manito a sus coterráneos.



CHAPO. Cadena perpetua y 30 años de chascada para “El Chapo”. A ver cuándo condenan a un narco gringo o negro, si no a cárcel de por vida, aunque sea a unos 15 añitos. Solo con los pobres narcos latinos se ensañan.