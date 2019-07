DEUDAS. El propio Indómito, en carne y hueso, llegó al CN a dejar el proyecto de readecuación de deuda para beneficiar a más de un millón de trabajadores que hoy por hoy están enjaranados hasta la coronilla. Las centrales obreras apoyan mil por mil el proyecto de JOH y le piden a las bancadas que le den viento.



BENGALAS. Le tronó ayer en el hemiciclo con las luces de bengala y los cohetes. Lo divertido, dicen, es que el jefe de seguridad del hemiciclo es un “brother” de “El Chele” Castro, por lo que los “insurrectos” pasan lisos con sus arsenales de pólvora... Será posible...



GATO. A los que no se comen la tortilla así nomás no se la hace buena esa insistencia del olanchano y sus refundidores de seguir con el relajo en el hemiciclo y boicotear las reformas electorales y la integración de los nuevos órganos electorales. La bulla es que hay gato encerrado.



JUANA. Ajá, y qué será más importante para la presunta oposición, que reformen la Ley Electoral –o una nueva Ley Electoral- y le den cristiana sepultura al TSE –a quien acusan del supuesto fraude- y que haya nuevos órganos electorales –CNE y TJE- o que pongan a Chana o a Juana en esos cargos.



BURÓ. La bulla es que el chocoyo, el Tommy y el patepluma encabezan el buró político de Mauricio Oliva. También ya tienen listo un escuadrón de ataque para la defensa del candidato a la hora de los tiros y las divisiones Panzer.



BODA. Muy felicitado un conocido embajador de Honduras allá en las Europas por su reciente boda y luna de miel. La ceremonia nupcial no tendría nada de particular si no fuera porque su excelencia se casó con otro hombre y parece que el caso ha tocado las puertas hasta del Vaticano... Congratulations...



TRANS. Se destapó el “resignado” de El Hatillo. El exalcalde jura que gente de su mismo partido pidió parar el mentado Trans 450 para que le echaran el muerto a él por el fracaso del proyecto y que “papi a la orden” se lo dio a los mismos transportistas que se oponían a su instalación. Rial también pidió que le den jabón a los “resignados” y reducir el número de diputados.



PASO. Quién sabe cómo le vaya a los cachos a ese paso que van, porque el hombre de El Chimbo también anda revuelto. Ojalá que mejor aceleren las internas, que elijan al candidato cuanto antes, y se pongan a echar maceta. Lo bueno para los azulejos es que la oposición está más dividida que nunca.



CHUSMA. Bukele, que tiene sus buenos fans en Honduras, le manda a decir a Donald Trump que no lo junte con la chusma del Triángulo Norte con ese tema de los inmigrantes y la delincuencia. Lo divertido es que El Salvador es el país de la región con más migrantes en USA y es la nación con más mareros... Ja... je... ji... jo... ju...