BUEYES. Juan Barahona y compañía mandan a decir que hoy estarán puntualitos en el hemiciclo, pero con las pitoretas, vuvuzelas, cohetes y ahora también con luces de bengala, y que así seguirán hasta que le logren torcer el brazo a Mauricio Oliva y les ponga las carretas delante de los bueyes... Será...



MEJOR. Que mejor escondan los extintores porque, si la semana pasada no se echaron al pico al chele Castro, el patepluma endemoniado podría volver a la carga y mandar al panteón –sin querer queriendo- a más de algún “papi” o “mami” de la Patria.



JEFES. En esas redes ya circulan los nombres y apellidos de los presuntos jefes departamentales de campaña del número uno del Legislativo, pero el hombre jura y perjura que, aunque la “people” ya le hizo hasta canción y le está pidiendo que se lance, él todavía no ha tomado una decisión... Y, que le dé paperas al Tommy si está mintiendo, dice.



AMDC. La otra bulla es que, como dicen que el “papi” ya decidió que mejor seguirá en la AMDC, por aquello de que más vale pájaro en mano que cien volando, Chávez Madison le dejará el camino libre y mejor se lanzará a la Presi. Será...



RONCHA. Preocupado y con roncha el Indómito por algunas resoluciones judiciales que le hacen el favor a reos de alta peligrosidad, cabecillas de maras, tratándolos como privados de libertad comunes y corrientes, lo que les permite volver a ordenar crímenes y extorsiones desde las cárceles.



INP. Explica JOH que jueces de SPS y de El Progreso ordenaron la salida de peligrosos criminales de celdas de máxima seguridad a zonas comunes, donde tienen mayor libertad para comunicarse, lo cual coincide con el aumento de homicidios en esas zonas. El Indómito ya le ordenó al INP que ponga toda la carne en el asador para revertir semejante desaguisado.



TERCER. Lo único que nos falta en medio de tanto berenjenal es que en la Capital Federal se les ocurra pensar en Honduras como “tercer país seguro”. Como en Guatemala tienen en capilla al cómico por pretender darle ese gusto a Trump, y lo mismo le pasa a AMLO.



TETÉ. Pues, hombre, Hilario, Mel Zelaya es el nuevo comandante del Cuerpo de Bomberos. José Manuel Zelaya sustituye en la guayabita al también general, Jaime Omar Silva. Ajá, y no era que venía el continuismo de Jaime Omar, que por eso reformaron la Ley y que no sé qué, que aquí que allá, yo no fui, fue teté...



ORDEN. Estamos jodidos, todos ustedes, como dice aquel. En el Técnico Honduras ya llevan como dos meses sin clases y ayer ¡asómbrate, chico!, como decía Tres Patines, cuatro mozalbetes encapuchados se lo tomaron a buena mañana... Y no hay nadie –ninguna autoridad- que los ponga en orden. Hace añales los hubieran expulsado y a fregar a otro lado.