SUBASTA. Hasta 140 mil verdecitos al mejor postor están ofreciendo los bancos del sistema a quien los quiera. La bulla es que el nuevo programa de subastas es parte del acuerdo con los siniestros del FMI. ¿Privatización de la subasta de divisas? ¿Mercado paralelo? A ver, dijo el cieguito.



VIDEO. Otro video viral el fin de semana, esta vez de un conocido diputado de Libre, en el que supuestamente se está coqueando. Parece que sus mismos compañeros refundidores lo filmaron, en vivo y a todo color, allá en Gracias, durante las sesiones insurreccionales.



OLIVA. La gran sorpresa del fin de semana fue el cuasi lanzamiento de Mauricio Oliva, allá en los territorios pateplumas, y más sorpresa aún el entusiasmo que despertó entre las bases y dirigentes cachurecos de la zona. Lo recibieron en el campo de fútbol, como si ya fuera el candidato, y lo acompañaron a pincel hasta el salón del evento, que estaba hasta la pata.



SOMBRERO. “Oliva viene y nadie lo detiene”. “Oliva...va...”, fue la consigna de las bases azulejas de occidente. Lo acompañaron Marito Pérez, el jefe de bancada, Chonita Guevara, Ángel Paz y Dubón Bueso. Y anduvo de sombrero, como su alero Mel.



METROS. A ver si ahora, con el cuasi lanzamiento de “Netanyahu”, el “papi”, el “resignado” de El Hatillo, Cuqui y Olguita también se avientan de a veinte mil metros de altura, con o sin paracaídas. A ver, dijo el cieguito, porque la “Mujer Araña” le pasó el guacho a sus aleras de Cybex, que lo que viene es una constituyente... Será...



PAPI. Pero, los amigos más cercanos del “papi a la orden”, que son bien poquitos, juran y perjuran que el hombre ya tomó la decisión y que no se lanzará por aquello de que vale más pájaro en mano que cien volando y prefiere seguir como power de la AMDC. Además, dicen, él no es tapadera de nadie y no quiere servir de coraza de nadie... Será...



INTERNAS. “Vamos a volver a ganar las elecciones”, dijo “Netanyahu”, y agregó que en el PN nadie debe tenerle miedo a las internas. También llamó a sus aleros de Libre a presentarse mañana a las sesiones en el CN y darle viento a las reformas electorales y a las leyes del CNE y TJE.



BODAS. Mauricio Oliva dijo que está dispuesto a darle vuelta de calcetín al Código Penal, pero en lo que no cederá ni un ápice, advierte, es en permitir el aborto o las bodas gais. “O se es hombre o se es mujer”, dijo “Netanyahu”. ¡Vaya, jodido!...



CAMPAÑA. Otra que anduvo en campaña el fin de semana, solo que en el mentado Bazar del Sábado, fue “Suyapita”, la líder suprema de los médicos. Anduvo acompañada de la Ligia, su lugarteniente, y del “Pedrito” Barquero, el lugarteniente del “Toty”, quien la anduvo presentando cuasi como candidata... Será...