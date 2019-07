DENGUE. Preocupado JOH porque el zancudo del dengue ahora es más mortífero e inmune y le pide a la “people”, encarecidamente, que se dedique a destruir sus criaderos. A ver si se oye, padre... ¿Y los 298 alcaldes? Qué esperanzas.



OEA. Calientitas, calientitas, acabadas de salir del horno, Mauricio Oliva recibió ayer el borrador de las mentadas reformas electorales de manos de la OEA, así es que, no hay más tren que el que pita. A ver si ahora la presunta oposición, en vez de andar cazando mariposas, se dedica a presionar para que les den viento.



ONDA. Al menos, claro está, que el líder supremo de Libre ande en otra onda y que lo que menos le importe sean esas reformas. La bulla entre sus mismos compañeros es que anda que se le quema la miel por reglamentar la cosa aquella para volverse a lanzar... Será...



JUEGO. La nueva parábola de “Netanyahu” a sus aleros de Libre: Las reglas del juego no juegan, los que juegan son los jugadores, es decir, el portero, los mediocampistas, los delanteros. Y los que meten goles también son los jugadores, no las reglas del juego, ni los utileros. En otras palabras, los bueyes delante de las carretas, y no las carretas delante de los bueyes. Tal vez ahora le entienden... Ja... je... ji... jo... ju...



PESO. Para no variar, en el PL sigue el maíz a peso y, por enésima vez, no se ponen de acuerdo. ¡Qué raro! “I can’t believe it”... Pero el bigotudo, no el olanchano, sino, el ex de la ENEE, ya empezó a hacer calistenia para saltar a la cancha del CNE, seguido de Manuel Iván, que todavía no se convence. Solo AES se ha quedado sin padrino. ¿Y el candidato del CCEPL?



300. Lamentan los caficultores de verdad, no los dirigentes que ya echaron raíces en esos puestos, que de los 300 millones de Banhprovi solo les darán, si acaso, una alita, porque la gran tajada se la llevarán los exportadores y comercializadores que, sepas Judas quién, metió en el paquete. Pobres cafetaleros.



PARO. La próxima semana se avecina otro paro en el transporte de carga, lo que podría traer otro desabastecimiento de combustible. La huelga va si el Juanca del Cohep no deja de pedir en el PJ que el Estado ya no imponga tarifas. ¿Y el IHTT? Very well, thank you.



IHMA. ¡Vaya, hombre! El IHMA por fin le pagará la deuda que tiene con Banasupro y saldará sus cuentas con frijoles y maíz, como en viejos primitivos, cuando se pagaba con semillas de cacao. Por eso dicen que, cuentas claras, amistades largas.



NADIE. Pues, hombre, Hilario, las redadas vienen y nadie las detiene en los dominios de Donald Trump y la bulla es que se iniciarán pasado mañana, a primera hora. El hombre ya se lanzó por la reelección y su bandera de campaña, desgraciadamente, volverán a ser los pobres inmigrantes.