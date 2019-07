CUNA. Ya se acabó la bulla por las sesiones del Congreso en Gracias y, a todo esto, nada de reformas electorales ni del nuevo CNE y TJE. ¿A quién se supone le urgen esas reformas? ¿Quién debería ser el más interesado en esas reformas? ¿De quién es la mano que mece la cuna?... Ummm...



CARNERO. Ni porque el propio Mauricio Oliva les manda a decir que si quieren no solo la segunda vuelta, sino, también la tercera vuelta y hasta la vuelta de carnero, no hay problema. Pero, el mismo “Netanyahu” denuncia que el fondo del asunto es que en el mismo Libre hay unos que ya no quieren la mentada segunda vuelta.



BOLA. Por estar en esa guasa de los relajos de Libre, nadie le ha parado bola a las reformas que hizo el Congreso, a las leyes educativas. Ahora resulta que la jornada extendida, lo único medio bueno que hicieron en el último gobierno, pasa a mejor vida.



BUSTO. ¡Qué bonito! Mientras en todo el mundo aumentan las horas clase en las escuelas, aquí le dan volantín a las pocas que habían adicionado. Qué gran “hazaña” la del “terror de los periquitos”. Ojalá y los dirigentes magisteriales le erijan aunque sea un busto en la avenida La Paz. Y, si es la Ley del Inprema, ni hablar. Retroceso y medio, papa...



MAL. Por eso dicen que, el que mal anda, mal acaba. Los pupilos del olanchano no dieron tregua con su insurrección ni allá en Gracias y ayer terminaron gaseando a su propio compañero de bancada. Por poquito y se echan al pico al “Chele” Castro. Por lo menos los cachos ya se dieron cuenta que los extintores son la “kryptonita” del “súper chele”.



GUASA. En esas redes han estado haciendo guasa de que Castellanos creía que estaba matando zancudos cuando gaseó al pobre “Chele” Castro. Ya estuviera Alba Consuelo contratándolo para las brigadas de fumigación.



VÍDEO. Por allí se oye en un video a una diputada de Libre, hija de una ambientalista, con una “boquita” que mis respetos. Ni en los “mercurios” de Comayagüela y de Guamilito se oyen ese tipo de “catequesis”. Lo más “puritano” que dice la honorable es “hijos de p...”... Qué boquita, papa...



CLAVO. La bulla es que en el Colegio de Ingenieros han salido con una cachurecada para no dejar participar a los movimientos opositores y el clavo se lo echan a la Junta Electoral, la cual es presidida por Xiomara Gómez, la exministra del Ambiente en los tiempos de la “revolución moral”, que no fue ni chicha ni tamal.



LUZ. El súper Marlon les manda a decir que ni sueñen con volver al pasado en los temas de medición, facturación y cobro de la luz y da a entender que primero pasan sobre su cadáver. El hombre dijo lo que dijo luego de denuncias de que IG quiere volver y que la ENEE está “secuestrando” las “rutas de lectura” de la EEH.