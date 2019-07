GRACIAS. Todo listo para hoy allá en Gracias, los unos con la agenda churro y los otros –los insurrectos- con los cohetes, maracas, morteros, pitoretas, vuvuzelas, pitos, en fin, y armar otro bochinche en cuanto “Netanyahu” anuncie la apertura de la sesión.



CHÁVEZ. Vale que en Gracias no hay ordenanzas de cero pólvora, porque si no, quién sabe cómo le hubiera ido a los ilustres de Libre. Los bomberos de Celaque, por si las moscas, ya están listos por si “Campanita” y compañía le quieren meter fuego al hemiciclo. Vale que por allá también anda Chávez, no Julio César, sino, Madison, que no amaga a los sopapos.



TRIFINIO. Se avecina un primer acercamiento con Bukele. El “resignado” de El Hatillo va soplando para chapinlandia y mañana tendrá “misa” en Antigua con los vicepresidentes de El Salvador y Guatemala, en el marco del mentado Plan Trifinio. Lo demás puede venir por añadidura. A ver, dijo el cieguito.



LIBRO. Como en esas redes no se escapa nadie, le mandan a decir al olanchano que esos sicarios que ha denunciado “son paparazis que lo andan siguiendo, porque, como ahora se las tira de escritor”. No hallan qué inventar. MZR jura que en su libro denunciará a la “metralleta” y a otro alto oficial que lo capturaron el 28 de junio... Será...



PLAN. Reaparecieron el hombre de El Chimbo y Montalbán con un comunicado de “Todos por el Cambio”, en el que exigen que revivan, como a Lázaro, el Plan de Nación y Visión de País que hicieron en su gobierno y que, aunque costó una millonada, al final no sirvió para nada.



CCIT. Nadie, ni en el hemiciclo ni en la CCIT –que pareciera estar pintada- ha dicho ni pío por ese leñazo ilegal e inconsulto que le dieron a los bienes inmuebles en la AMDC. Ilegal, porque eso solo se puede hacer en los años terminados en cinco o en cero, y estamos en 2019. Inconsulto porque no lo socializaron ni con doña Queta.



HILO. Lisandro manda a decir que no sabe nada del hilo con eso de que va soplando para la Cancillería, que María es la que costura. Pero no María Dolores Agüero, que va de cohete para la Capital Federal a ocupar la silla que dejó vacía el súper Marlon, el gran “alero” de Cuqui.



NIÑO. La bulla es que la que costura ya tiene el beneplácito imperial y solo es cuestión de que arme maletas. Y JOH tiene días de andar de la mano al “niño Ceteco” por toda la región, para que vaya empapándose. Aunque su sueño siempre ha sido Defensa.



PELÓN. Al suave ya se va a cumplir una semana del asesinato del “Pelón” Acosta y ni Julián ni la DPI ni la ATIC ni nadie ha dado cuenta de los sicarios. Eso se llama impunidad y por la impunidad –en la cual está el 94 por ciento de los crímenes- es que estamos como estamos. Y esto que el hombre fue alcalde la capital.