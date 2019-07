DENGUE. Más muertes por dengue, declaran emergencia en los 298 municipios de la “res-pública”, pero en el Distrito Central no se oye, padre... No tiene quién le ayude el “papi”. Desde el día del anuncio hubieran convocado a patronatos y fuerzas vivas para ejecutar operativos de limpieza en las zonas populosas de la ciudad. Pero no.



GOL. “Carajetes”, les manda a decir el señor de la televisión a los diputados y a los magistrados de los recintos de la diosa Temis, y también jura que allá en Gracias quieren meter gol en “puntos varios”. Solo que no dijo si será un gol de penal, o de chilena, o de palomita.



CHURRO. Ya no sabe Mauricio Oliva cómo convencerlos de que las sesiones en Gracias serán churro y que ni discutirán ni aprobarán las llevadas y traídas reformas electorales, mucho menos elegir a los sustitutos de los David, los Erick y los Saúles. No le creen el olanchano y SN.



IDEAS. Es increíble, manda a decir “Netanyahu” en un tuit, que “haya dirigentes que creen que las ideas políticas dentro del CN se pueden expresar con pitos y vuvuzelas”. El cholutecano confirma que los enviados especiales del uruguayo de la OEA entregarán el borrador de reformas este jueves y serán discutidas con los sectores sociales.



CAPITAL. La bulla en el hemiciclo es que “Campanita” y “Paquita la del Barrio” van bien apertrechados para Gracias, la “capital federal” catracha, con cohetes, morteros, pitos, en fin... Como “Mel” y SN los tienen bien ennavajados que allá le darán vuelta de calcetín al TSE.



SOLO. En la circular que le mandan a los “carajetes” les explican que en Gracias solo le entrarán a las reformas a la Ley del Transporte que mandó Ebal, a la Ley del Inprema para terminar de arreglar con los docentes, y le darán un muy merecido homenaje a la doctora Flora Duarte, que nunca ha estado en huelgas –como Suyapita- sino que, siempre dedicada a cuidar a los enfermos con cáncer.



BANCOS. El Indómito ha lamentado ayer que le dejaron quebrado Banadesa y, para terminar de rematar el agro, el mentado Banhprovi estaba al servicio de los “grandes bancos”. JOH puso la queja al momento de lanzar el Programa de Desarrollo Agrícola... Será...



PUNTA. Qué creen ustedes que pensará la comunidad donante, los países amigos, cuando ven que Honduras está en la punta de los países pobres, que se pierde más de un mes de clases en escuelas y colegios y, de “premio”, el terror de los periquitos decreta feriado toda la semana... ¡Habrase visto!...



DÍA. No habría sido más pasable, ya de perdido, darle feriado a los cipotes –porque lo que supuestamente se celebra es el Día del Estudiante- y haber tenido a los docentes toda la semana en capacitaciones y poniéndolos al día con el nuevo mundo de hoy.