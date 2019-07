GRACIAS. Todos los caminos indican que el llevado y traído Congreso Móvil de Gracias será más hojas que tamal, más bulla que nueces y que no habrá nada de nada. Ni reformas electorales ni elección de los trillizos del CNE y TJE ni las nuevas leyes ni nada. La agenda será “light”.



BOBOS. Con razón el olanchano manda a decir que no sabe quiénes son los “bobos” que se han inventado que en Gracias habrá elección de trillizos y otras hierbas. Los que andan con esa onda son el señor de la televisión y LZ, así es que, al que le caiga el guante, que se lo plante.



VIENTO. Ni porque su paisano, el “Niño Gualaco”, como power del CCPN, le pidió el fin de semana a Libre que, por el bien de la democracia, construyan los consensos necesarios para darle viento a las reformas electorales, que debatan y platiquen, porque Honduras las necesita.



JUDAS. El olanchano vuelve a la carga con la reglamentación de la llevada y traída reelección y ahora se ha inventado -sepa Judas de dónde ha sacado eso- que a los cachurecos les “perjudica”. Cómo no, chon… querés petate y querés colchón. Por lo menos ya admite que él se muere por ella y que a él le favorece.



HORNO. La bulla es que las reformas electorales preparadas por los enviados especiales del uruguayo de la OEA ya están a punto de salir del horno y este jueves, a las 4:00 de la tarde, se las entregarán a la Comisión de Asuntos Electorales del hemiciclo. Todo mundo interesado en las mentadas reformas, menos la presunta oposición.



JABÓN. “Contentísimos” los presuntos líderes de los partidos chiquitos con el olanchano ahora que el hombre anda en una cruzada para darles jabón y desaparecerlos de la faz de la tierra. Y esto que los chiquitos lo apoyaron a él cuando su paisano, el bueno de “Pepe”, le dio luz verde a la creación de Libre y, de paso, se paseó en el pobre Partido Liberal.



PUEBLO. Para que vean ustedes que el “Pelón” Acosta tenía pueblo. La Basílica estuvo a reventar el sábado en la misa de cuerpo presente del único alcalde liberal que ha tenido la capital por elección popular. Solo en las celebraciones del Día de la Morenita se llena tanto el Templo.



DON. Felices los refundidores y plataformeros por la dedicatoria de Don Omar a Honduras. Por lo menos el hombre se acordó de estas latitudes. El fin de semana estuvieron dele que dele a su mensaje en esas redes.



FESTIVAL. Todo un éxito las actividades de Gracias Convoca. Hubo de todo en el festival internacional de arte y cultura, allá en los dominios del Indómito. Para que vean que el hombre le ha metido el lomo duro y parejo a su terruño, como Rosuco en sus dorados tiempos. Aunque en La Paz no había equipo de fútbol, hasta un estadio mandó a hacer el hombre.