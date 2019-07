DEDO. Todos contra el dengue, menos la Alcaldía de Tegucigalpa. Suben los palmos por el zancudo y aquí nadie ha movido un dedo. Ni un tan solo operativo para recoger basura, limpiar quebradas, levantar llantas, “pior” para fumigar. Allí que vea Alba Consuelo cómo puercas hace. Aprendan de lo que hacía el “Gordito”.



LUTO. La Patria de luto por la tragedia de los hermanos misquitos, el dengue atacando sin piedad a la población más vulnerable, matan al “Pelón” Acosta, pero a la mentada plataforma le pela el eje y sigue provocando caos en todo el país con la pajarita de luchar contra la “privatización” de la salud y la educación.



HIJOS. Lo divertido es que los grandes promotores de la salud y de la educación privada son ellos mismos. Cuántos padres de familia han sacado a sus hijos de esos colegios o universidades públicas, hastiados de tantos paros y tomas. Y los pobres enfermos que tienen que ir a los hospitales y clínicas privadas por las tomas y “asambleas informativas”.



LANCHAS. Hay que dar gracias a Dios que en Amapala no ha habido una tragedia igual o “pior” que esa de La Mosquitia. Como aquí no funcionan las instituciones y lo que impera es el desmadre, las lanchas de Coyolito viajan a la isla del Tigre hasta la pata de gente, incluidos niños y viejitos, y ninguno lleva salvavidas.



NADA. Pues, hombre, Hilario, ya hoy es 5 de julio y nada ni de reformas electorales ni de las leyes del CNE ni del TJE, mucho menos de la elección de los nuevos trillizos, no importa si las carretas irán delante de los bueyes o los bueyes delante de las carretas. Los más felices, como lombrices, son los azulejos.



CNE. En lo que queda del PL siguen apareciendo candidatos al CNE y TJE. Ahora, además de Manuel Iván –el candidato de Yani- y de AES –el delfín del oráculo- también se menciona al hijo del “Zorro” Antonio Ortez Turcios. Y Martellito quiere meter a Vika. Y todavía falta el candidato de LZ... Ja... je... ji... jo... ju...



MALIGNO. Con roncha los motaguas por el nombramiento del “Maligno” Pineda como power de los árbitros. Como Pedrito y compañía juran que siempre se ha equivocado a favor del Olimpia... Será posible.



TALANGA. Qué robo más raro ese de la alcaldía de Talanga. Los presuntos amigos de lo ajeno, llegaron expresamente a peinarse el servidor y el CPU, y le metieron fuego a los documentos. Se parece a un incendio que hubo en la Tesorería de la AMDC, a finales de los años 80. Ummmm...



SOLO. El clavo se lo echan a Roosevelito, pero él le devuelve la pedrada a la oposición. Pero, Mario Moncada, el hermano de la Rixi, manda a decir que “solo en las cabezas de los imbéciles e ignorantes” puede caber esa acusación y dice que él mejor se aparta de los “ladrones, picaros y sicarios”.