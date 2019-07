CANCILLER. La bulla en Palacio es que el “Niño Ceteco” de Copeco va soplando para la Cancillería y que la canciller será la nueva embajadora en la Capital Federal, en reemplazo del súper Marlon, quien se queda solo con el sombrero de Coordinador del Gabinete Económico... Será...



USA. Con razón últimamente han columbrado a Lisandrito en actividades diplomáticas. Acompañó al Indómito a la toma de posesión del Laurentino panameño y anteayer fue el encargado de recibir al secretario interino de Seguridad de USA que vino a reunirse con JOH.



TOTY. Como la bulla es que “Toty” Faraj anda tras la guayaba del Cohep, lo que no sabe es que Juanca Sikaffy no tarda en anunciar que va por la reelección y que cuenta con la mayoría de gremios, que le han pedido “please” que siga, porque él no anda en política ni en coqueteos con la plataforma.



MARCO. Saludes les deja Marco Ramiro y les manda a decir que allá los espera en sus dominios de Catacamas. La bulla entre la muchachada es que el hombre será candidato de Libre por las pampas olanchanas. Como “hacen días”, como dicen allá en Gracias, pintó llantas de lo que queda de la UD.



BUEYES. Pero, todos los caminos indican que los David, los Erick y los Saúles seguirán en el TSE por la sécula seculorum, al menos, claro está, que el olanchano y los azulejos se pongan de acuerdo sobre si los bueyes irán delante de las carretas o las carretas delante de los bueyes.



CLAVO. A Cuqui todavía no le pasa que hayan dejado en el aire la licitación de los 240 megas, a pesar de que la misma CREE –a quien nadie le cree- le había dado luz verde. El clavo del boicot se lo echan a un poderoso empresario térmico –hoy mutado a renovable- a quien se le iba al carajo un millonario negocio si la licitación era consumada... Será...



CUENTOS. Preocupados los caficultores de verdad porque la resolución del “tribunal de cuentos” solo abarca los 20 millones de verdecitos del préstamo de Taiwán y deja por fuera los 653 millones que Finanzas le transfirió al Ihcafé en 2008, que eran para la reactivación del sector.



CERO. ¡Vaya, hombre! El rector por fin comienza a piar. Sea para bien o sea para mal, el mentado Consejo Universitario ha decidido arrancar el período de cero. Ajá, y también habrán decidido qué puercas piensan hacer cuando los encapuchados empiecen otra vez a tomarse los edificios.



BUKELE. “Se le ordena a fulano despedir a perencejo por ser hermano... tío... primo o ahijado de Sánchez Cerén” –el presidente saliente- fue la primera orden que dio Bukele cuando le pusieron la banda. Ajá, y ahora resulta que acaba de nombrar a su brother, y ya había juramentado a un tío. ¿Doble moral?...