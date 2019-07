DOBLA. En esas redes le ha llovido al señor de la televisión por decir ahora que no sabe quién puercas se inventó que se iba de X-0. “Cuando repica, dobla”, le dicen la mayoría. “De que lo dijo, lo dijo”, dice otro. “Pero también pudo no haberlo dicho”, dice otro, emulando a Eugenio Derbez. “¿Y no fue él el que dijo que era el último programa que grababa?”, le recuerda otra.



MARTE. Luis Suazo le manda a decir a los transportistas que no se aflijan ni se aflojen, que ya viene el prepago para sacar el efectivo de los buses y parar las extorsiones, que la otra semana va una comitiva para Marte y otra para Júpiter, a ver cómo puercas es que funciona ese asunto de las tarjetas. Qué bueno.



TIGRE. La bulla entre los empresarios “jampedranos” es que el gran “Toty” va por la guayaba del Cohep, y por eso está teniendo “misas” con los “tigres” y “tigresas” de la política, para levantar su perfil a nivel nacional. Será posible... A ver cuándo se reúne, entonces, con el tronco donde se rasca el tigre.



PÍO. Como dice el dicho aquel, después del trueno ¡Jesús María! El rector por fin dice pío –luego de casi dos meses de crisis- y para hoy está convocando al mentado Consejo Universitario para ver qué puercas hacen ante tanto desmadre de los encapuchados.



NADIE. La bulla es que no se descarta que, como los encapuchados siguen fregando, se decrete la intervención de la UNAH, como ya ha ocurrido con el IHSS, el MP, la DEI, el Inprema, en fin... Solo que el clavel se lo quieren echar a Julieta y nada que ver. Por eso ayer sacó hasta un comunicado, expresando que los asuntos de la “U” deben ser resueltos por la comunidad universitaria, y no permitir que nadie de afuera se meta.



DEDO. “Hacen días”, como dicen allá en Gracias, el rector hubiera hablado con el Ombudsman o con Hugo Maldonado o, ya de perdido, con El Grillo, para que le ayudaran a sacar las castañas del fuego, pero no. Hasta ahora no había movido un dedo. Pobre UNAH.



FIESTA. Sepa Judas por qué, pero ahora ya no hay tanto entusiasmo por las invitaciones de la embajada, por la fiesta de Independencia. Algunos antes hasta se pegaban la invitación en la frente solo para que los vieran.



GALAS. Como algunos que antes eran los primeritos en arribar el 4 de julio a la embajada, luciendo sus mejores galas, hoy están participando en el “Honduras canta”, allá en NY. Hasta selfies se sacaban con el embajador de turno.



JEFE. Por eso dicen que no es lo mismo verla venir... AMLO, en apenas siete meses, ha pasado de “redentor” de los inmigrantes a “deportador en jefe”. Hasta en vuelos chárter está despachando a catrachos, cubanos, haitianos, salvadoreños, chapines, en fin... Ni Peña Nieto agachó tanto la cabeza ante Donald Trump como él