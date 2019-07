MEJOR. El señor de la televisión manda a decir que no sabe quién puercas se ha inventado que se va de TVC y que deja tirado X-O y jura que más bien ahora se siente mejor que nunca con los nuevos ejecutivos. Ajá, y no fue él mismo el que dijo en SPS que pintaba llantas para dedicarse a “gobernar el país”.



UNAH. Ya ni vale la pena referirse a ese desmadre de la UNAH. Lo único que se puede decir es que, mientras no haya alcalde en el pueblo, su majestad, los encapuchados, seguirán haciendo lo que les venga en gana y que viva el guaro, la prostitución y el crimen, hijos del maiz.



VIENTO. El “Niño Gualaco” ahora no sale de la capital federal y de la gran manzana. El hombre, en su calidad de power del CCPN, tuvo misa ayer con el uruguayo de la OEA y le reafirmó que los azulejos están listos para darle viento a las reformas electorales, pero que aquellos que dijimos no quieren. Allá anda la guapa Olguita.



LIBRE. Continúa el desfile por la pasarela de la CCIC, donde el turquito recibió ayer, con alfombra roja, fanfarrias y todos los mikis, al líder supremo de Libre. La bulla es que Toti y compañía no hallaban dónde poner el dulce ante la presencia del olanchano... Congratulations...



CCIC. El turquito y PB, su lugarteniente, aseguran en un tuit que la CCIC se está reuniendo con todos los aspirantes a la guayaba para conocer qué puercas piensan sobre lo que está pasando en estas latitudes... Ummmm...



RENUNCIA. Pero, parece que algunos directivos de la CCIC no les creen, como el caso del fiscal Emilio Medina, que ayer le mandó su renuncia al turquito, por no estar de acuerdo con la manera en que “tú estás dirigiendo” la institución... ¡Vaya, jodido!... Está perra la cosa... ¡Ahhh! y la “Mujer Araña” le pasó el guacho a sus aleras de Cybex que las renuncias van a seguir... Será...



NERÓN. La Fulton le manda a decir a Nerón y compañía que ya arreglaron el desmadre que causaron con el incendio en la entrada del consulado y que el próximo lunes, por fin, volverán a extender visas. Claro está, menos a los pandoros y planetarios, así es que, ya están sabidos.



EBAL. Más tardaron los pupilos de Juanca, el power del Cohep, en pedir una prórroga de un mes para el pago a cuenta, que Ebal en decirles nones, no porque JOH o él no quieran, dice, sino, porque eso solo lo puede hacer el Congreso de la “res-pública” y, como están en receso y, cuando no están en receso, están en insurrección.



TILE. En esos chambres juran que los pobres empleados de la EEH ya llevan dos meses sin recibir salario –como si la vida estuviera tan barata- y que, mientras ellos la ven tile, su nuevo gerente colombiano se la dio para Roatán a vivir la vida loca y se llevó a todo su séquito. Qué tal.