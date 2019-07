X-0. El señor de la televisión manda a decir que ya está alistando maletas para zafarse de X-0 Da Dinero porque resulta que no tardan en imponerle la Banda Presidencial y ahora se dedicará a gobernar el país. Ya ven. Y todo gracias a Suyapita y al del arete. Bien dicen que nadie sabe para quien trabaja.



BÚNKER. Desfile de aspirantes a la guayaba por el búnker de Toty Faraj, el power de la CCIC. El turno del fin de semana le tocó al señor de la televisión. Ya en días pasados había desfilado por la pasarela “voz de muerto”. Aunque otros quieren lanzar al turquito o a su alero PB. Como al dúo le encanta la política.



ONU. Para más el “Niño Gualaco” viajó hasta NY a decirle a los pupilos del portugués de la ONU que los azulejos desde ya días están listos para darle viento a las reformas electorales y que quienes no quieren son los opositores, así es que, cuidadito salen después echándoles el muerto a ellos... Será...



BUEYES. Vale que el de los chocoyos asegura que ya hay pláticas con los insurrectos para llevar la fiesta en paz allá en Lempira y que, por fin, se pongan de acuerdo si la carreta irá delante de los bueyes o atrás de los tales bueyes... ¡Vaya, hombre!...



GREÑAS. La jodida es que los liberales, para no variar, siguen agarrados de las greñas y no se ponen de acuerdo para elegir a sus candidatos al CNE y TJE. Manuel Iván, apadrinado por Yani Rosenthal, continúa en campaña buscando votos y el oráculo sigue firme con AES, su pupilo. Ahora solo falta que del CCEPL quieran poner al hermano.



PUNTO. Los encapuchados de la UNAH-VS le mandan a decir a los estudiantes que no le hagan caso al rector, que allí quienes mandan son ellos, y que hoy mejor se queden echando humo en sus cholas y no lleguen a perder el tiempo, porque no habrá clases. Punto.



MEJOR. Y tan entusiasmado que amaneció ayer el rector llamando a clases. Bien dicen que, donde manda capitán, no manda marinero. ¿Para qué puercas aceptan esos cargos si no están dispuestos a echarse el trompo a la uña y tomar decisiones, que para eso los eligieron? ¿No sería mejor hacerse a un lado y darle chance a otro? Mucho ayuda el que no estorba.



NADIE. A propósito de los plataformeros, se acabó el feriado por el décimo aniversario del tal “golpe” y hoy vuelven a los relajos. Y, como el chequecito sale completito y puntualito, qué les preocupa. Además, por las tardes, nadie los y las detiene a sus consultorios privados.



PUEBLO. Para que ya dejen de hablar babosadas y vean que de verdad están con el “pueblo”, los y las doctoras mandan a decir que ahora trabajarán ocho horas diarias, como todo mundo, y también propondrán, como en Bolivia, que médico que tenga su clínica privada no podrá trabajar en hospital público. Qué bueno.