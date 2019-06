PODER. Para que vean ustedes el poder del olanchano que, sin mover un dedo, ayer paralizó aeropuertos, militarizó media capital, suspendió clases en escuelas, colegios y universidades, cerró empresas, las calles lucían desoladas como en Semana Santa, en fin... “Omnipotente” y “omnipresente” el hombre. Al final los platos rotos los pagó el pobre comercio, incluida la Feria del Agricultor.



PLAZA. Lo bueno, dentro de todo lo malo, es que, a la hora de la hora, no hubo ningún bochinche, por lo menos hasta la hora del cierre. El propio “Mel” llegó, en carne y hueso, hasta la Plaza Morazán capitalina y no había nadie, porque parece que hasta sus mismos fans se azoraron con todo lo que se publicó en esas redes.



RUSIA. No hallan qué inventar. En esas redes estaban dele que dele que Libre suspendió el desmadre frente a Toncontín, para no aguarle el viaje a “Carlón” a la Madre Rusia, vía Alemania. Como el hombre, además de brother del líder supremo, es jefe de bancada junto al chepeón.



SERIOS. El chiste del fin de semana: el rector y compañía le mandan a decir a los estudiantes que se alisten, porque el próximo lunes se reinician las clases en la UNAH...Ja...je...ji...jo...ju... Hay que ser serios. Primero pídanle permiso a su majestad, los encapuchados...Pobre, pueblo, pobre...



EJE. Sube a 44 el número de muertos por dengue, pero al Colegio Médico le pela el eje, y Suyapita, Dennis Chirinos y el del arete mandan a decir que el lunes vuelven al relajo con las tales asambleas informativas en los hospitales y tomas de colegios y carreteras. Esperen mañana el videíto.



OUTSIDER. Los plataformeros suspendieron sus actividades jueves, viernes y sábado solo para que no los confundieran con el olanchano. El asunto es que a Suyapita ya le endulzaron el oído con lo del “outsider” y sus asesores le han dicho que no se debe contaminar con ningún elemento de la mentada “clase política”, lo que incluye a “Mel”.



PEGUE. Pueda ser que Suyapita pegue como “outsider”. Pero también pueda ser que no. A lo mejor, quien sabe. La bulla es que lleva de “resignada” a Ligia, al del arete colpedagogo, y a Leonel, el del Copemh. Tal vez sale Ligia, porque, como diputada de Libre no salió ni a cañonazos.



OEA. Para que ya dejen de hablar babosadas que se fueron por todo el desmadre, que ya no volverán, que los cachurecos los corrieron, que no sé qué, que aquí que allá, hoy regresan los enviados especiales del uruguayo de la OEA y vienen a finiquitar las reformas electorales. ¿Entonces?...



CENA. Los pandoros y los planetarios le mandaron a decir al brasileño de la “maxi” si les aceptaba una cena de despedida, pero, no se oyó, padre...El hombre pinta llantas este fin de semana. ¡Bon voyage!