BAD. En esas redes les encanta meterle miedo a la pobre “people”. Sepa Judas quién puercas se ha inventado que el olanchano y sus “bad boys” le meterán fuego hoy al país –por los diez añitos del asunto aquel- y le advierten a la raza que mejor ni salga de sus cholas.



VUELOS. Cancelados los vuelos de allá pa...cá y de acá pa...llá de AA y de United Airlines por miedo a que los “bad boys” del líder supremo refundidor vuelvan a asaltar el vetusto Toncontín y los fusinas gaseen a los pobres pasajeros. La vez pasada hasta el cardenal tuvo que salir de huida con todo y maletas.



MEJOR. Pero, como dicen que es mejor prevenir que lamentar y, como ya conocen bien al olanchano, que una cosa dice y hace otra, varios colegios y universidades privadas también han cancelado sus actividades para hoy, 28 de junio, aniversario del mentado “golpe”.



SCOUT. A saber quién puercas se inventa esas cosas del olanchano, si el hombre ahora está tan bien portadito, como un “boy scout” que recién ingresa a la tropa. Hasta una misa de acción de gracias iba a tener hoy, pero se arrepintió, así es que, solo tendrá un foro, un concierto y una marcha. Qué bueno... Congratulations...



BUSH. Por eso bien dice el dicho aquel: “Cría fama y échate a dormir”. Como los gringos conocen a MZR como la palma de su mano –Pineda Alvarado jura que el hombre era el niño consentido de George Bush- la embajada imperial en Tegucigalpa le ha prohibido el paso a sus ciudadanos por el lado de la Kennedy, donde los “bad boys” del ITH agarran a pedradas a todo el que pasa.



NINGÚN. “Golpista”, manda a decir el Ayala de Gobernación, es el señor de la televisión, que anda promoviendo un golpe contra JOH. Por cierto que SN dice que, cuando saquen al Indómito, no debe quedar ningún designado ni el presidente del CN ni de la CSJ, en fin... Ajá, y entonces ¿quién va a quedar? Allí solo que lo pongan a él. O a Iroshka.



LOBO. ¡Vaya, hombre! En medio de tanto berenjenal, los “avengers” de la CREE anuncian rebaja del 1.5 por ciento a las tarifas de la luz. Lo bueno es que no hay aumento, como andaban regando la bomba, las aves agoreras. Del lobo, un pelo.



CALCETÍN. Pero, lo mejor es que el Indómito ya ha confirmado que le dará vuelta de calcetín a todo el sistema eléctrico y no se descarta que también mande al carajo el contratito de la EEH, que está electrocutando –sin piedad- a los pobres abonados. A una pobre viejita le dio hasta un yeyo, porque resulta que no tiene ni tele, y le salieron como cuatro mil. ¡Bárbaros!...



AMLO. El último anuncio de AMLO es que la Guardia Nacional va soplando a vigilar las calles del DF, ante el aumento de los homicidios. Cuál “militares a sus cuarteles”, como decía en la campaña.