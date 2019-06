DELFÍN. Pues, hombre, Hilario, al fin le llegó la hora a AR en el Ihcafé, pero la bulla es que el hombrón seguirá siendo el poder detrás del trono, porque, gracias al voto de los exportadores deja a su delfín, el vicepresidente de Ahprocafé. Pobres caficultores. Tan cerca del café y tan lejos de disfrutarlo.



PAPI. A oídos de “Papi a la orden” y su equipazo, mientras en la AMDC le piden al pobre cliente hasta la hoja de defunción para un permiso de operación, en Costa Rica ahora bastará con una declaración jurada para abrir un negocio. Y Donald Trump, mediante orden ejecutiva, ordenó que por cada nuevo requisito que incluyan en los trámites, eliminen dos de los ya existentes. Qué tal.



GRACIAS. El líder supremo de Libre le manda a decir a su amigo Mauricio Oliva que la apriete, porque la insurrección –con todo y cohetes, vuvuzelas y pitos- se traslada a Gracias... Será...



GOLPE. El olanchano prepara por todo lo alto la conmemoración –con bombos y fanfarrias- de la primera década del mentado “golpe”. Por lo menos hasta ahora solo han hablado de actos culturales, disertaciones, conciertos y de una marcha para mañana, pero cero bochinches. A ver, dijo el cieguito.



PACTO. Con “asesores” como el pronosticador, mandan a decir unos diputados, para qué quiere más enemigos el Indómito. El nuevo tapazo de MP es un “pacto por la inmunidad” que se avecina en el CN, y claro está, los “amigos” del PN están aprovechando para llevar agua a su molino. Lo “pior”, dicen, es que ni JOH ni sus verdaderos asesores se reúnen nunca con Marvin.



SERIOS. ¡Eureka! Reapareció la JDU en lo que queda de la pobre UNAH. El desmadre de las capuchas ya lleva como dos meses, el segundo período académico pende de un hilito, y sacan la cara hasta ahora para brincar por la tal “violación a la autonomía”. Sean serios, como decía JTM.



PÍO. Pero, el colmo de los ridículos es el presunto Comisionado Universitario, que defiende supuestamente los derechos de los estudiantes. Más de 40 mil jóvenes, solo en el campus de Tegucigalpa, están a punto de perder el segundo período académico –otro más- y nunca había dicho ni pío, hasta ahora que se “violó” la dichosa autonomía.



ROLLOS. Gilberto Ríos, “El Grillo”, manda a decir que él no tiene vela en ese desmadre de los encapuchados y que, por favorcito, no lo metan en esos rollos, aunque comparte la lucha de tan ilustres personajes. Y, que le dé dengue a su amigo Juan Barahona si está mintiendo, dice.



PLAZA. El presunto rector jura que retó a los encapuchados a que se vieran las caras en la Plaza de las Cuatro Culturas, pero sin capucha, y se le rajaron. Claro está, si la mayoría son vagos, no estudiantes. Pero la autoridad ha sido incapaz de expulsarlos.