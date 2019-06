IHCAFÉ. Hoy, se supone, debería ser la elección de la nueva directiva del Ihcafé, pero parece que AR y compañía ya empezaron a mover teclas para seguir en la guayaba, porque ya aparecieron algunos amenazando hasta con tomas de carreteras si no posponen la elección... Pobres caficultores.



MALETAS. El “papi” ya regresó de Formosa, pero la bulla es que solo viene a cambiar maletas, y que el próximo domingo pinta llantas nada menos que para Australia. Y así tienen valor algunos de decir que está enfermo. Si así fuera no viajaría tanto.



VOLVER. La mayoría de diputados y otras hierbas sólo están esperando de si el “papi” dice sí o dice no para, dependiendo, salir barajustados a cuadrarse a Choluteca. El más interesado en el lanzamiento del “papi” es un talibán, exbanquero, que no halla cómo volver a sus andadas.



PLATOS. La mentada insurrección legislativa ya le pasó factura a los diputados suplentes de Libre. A los 30 les acaban de suspender el pago de los 40 mil, así es que, les tocó pagar los platos rotos. Ajá, y los lanza cohetes y morteros, los pirómanos, los vuvuzelos y quiebracampanas.



RECTOR. Lo único medio bueno de todo ese desmadre en la “U” es que por fin apareció el rector dando la cara. Para bien o para mal, pero, al fin salió. Nunca ha movido un dedo para poner en orden a los encapuchados, los pobres estudiantes están a punto de perder otro período, pero, allí está.



SALA. A aquellos que se siguen rasgando las vestiduras por la violación a la autonomía universitaria, incluidas las mismas presuntas autoridades, allá en Costa Rica también hay enfrentamientos entre estudiantes y policías y la Sala de lo Constitucional ha dejado claro que la U “no un Estado dentro de otro Estado” y que la policía sí puede ingresar a sus territorios.



CUENTO. Con ese cuento de la “privatización” de la salud tienen bien enganchada a la pobre “people” que, cuando se vaya JOH y llegue Suyapita, el señor de la televisión, el olanchano o quien sea, en los hospitales sobrarán las medicinas, reactivos, insumos, equipo médico, enfermeras, médicos, en fin... Pero, como a la gente le encanta que le den casaca.



PURA. Por cierto que, por pura perversidad, han levantado toda una campaña contra el hospital de San Lorenzo y por allí han aparecido unos orates acusando a un conocido melonero de la zona -a quien le sobra el pisto- de querer quedarse con el hospital. ¡Habrase visto!



ÚNICOS. No le gusta al Colegio Médico que los únicos hospitales buenos son los que manejan fundaciones, como, precisamente, el de San Lorenzo, el del Niño Quemado, que administra Fundaniquem, el Hospital María de Especialidades Pediátricas. Pero, que viva la demagogia y el populismo, hijos del maíz.