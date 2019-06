NADA. De qué sirve que el Consejo Universitario decida no suspender el segundo período académico o lo que sea, si quienes mandan en la UNAH son los encapuchados. Lo que deben debatir –y anunciar- son las medidas que piensan tomar para poner orden... Claro está, lo más fácil es no hacer nada.



RECTOR. Lejos de arreglar ese desmadre en la UNAH, la cosa se pone “pior” cada día, porque, como no hay alcalde en el pueblo. Ya ayer se metió al campus la Policía Militar y, si hoy no estamos lamentando muertos, es solo por milagro de Dios. El rector salió enojado por la intervención y la “flagrante” violación a esa cosa que llaman “autonomía”.



PRINCIPIO. Pero los jefes de los chepos militares alegan el “principio de proporcionalidad” de la fuerza, porque resulta, dicen, que los presuntos estudiantes los recibieron con bombas molotov y chimbas y que, o eran los otros o eran ellos.



FULTON. Hasta la vista, Baby, y los llevo en mi corazón, les manda a decir la Fulton en su mensaje de despedida. La generala ha destacado las bellezas que tiene Honduras, pero, como aquí somos candil de la calle y oscuridad de la casa, nadie las reconoce. También ha calificado de noble y trabajador al sufrido pueblo hondureño.



ONDA. El nuevo tapazo del hijo pródigo es que varios diputados andan con la onda de volver a la “inmunidad parlamentaria”, la que se voló el hombre de El Chimbo. Pero el turquito de la CCIC les manda a decir que esa agenda no le conviene a Honduras y que, el que haya metido las uñas, que vaya al “mamo”.



CMH. Por eso dicen que, de donde menos se espera, salta la liebre. Ni el olanchano ni sus pupilos han sido tan contundentes como Suyapita al hablar de la mentada Constituyente. La presidenta del CMH no se ha andado por las ramas para decir que el país necesita ser “refundado” y eso, dice, solo se puede lograr con una Constituyente. Ya habla como MZR.



GOLPE. La bulla es que el olanchano está tramando un desmadre, para el próximo viernes, día del aniversario del tal “golpe”. No se cansa el hombre de jorobar a los hondureños. Lo bueno es que la plataforma de Suyapita y el del arete le echarán la segunda con el relajo.



AHOGAR. Luis Suazo jura que el propósito de estos grupos es “ahogar la economía”, bloqueando Puerto Cortés, la principal puerta de entrada y salida de mercaderías en la región. Pero Luisito jura por Julián que no lo van a permitir... Ummmm... Lo mismo dijeron la vez pasada y neles pasteles.



FERIA. Pero, para que vean que no todo es malo y que, mientras unos están afanados en destruir el país, otros trabajan. La mejor muestra es la expojuniana, que ya ha abierto sus puertas en Expocentro, así es que, la feria de la capital industrial va viento en popa.