UNAH. De qué sirve que hoy se reúna el Consejo Universitario si, decidan lo que decidan, quien decide si hay o no clases en la UNAH es un grupúsculo de encapuchados que dirige “El Grillo”, de Libre. Para qué pierden el tiempo.



IHCAFÉ. Esta semana por fin -si es que no salen con otra jugada- elegirán la nueva directiva del Ihcafé, lo que significa que por fin se va Asterio. Al menos, claro está, que las bases lo aclamen y, “por amor al aromático”, se vuelva a “sacrificar”. Cómo no, chon...



IGOR. No podemos hablar de diálogo y de paz si a lo interno del partido estamos en guerra, manda a decir el “resignado” de El Hatillo. Pero, para que vean, el muchacho se ofrece de mediador entre PLS y JOH y, si quieren, también puede invitar a Igor, el de la ONU, para que le eche la segunda en los acercamientos.



DELFÍN. Sigue sin cuajar. El fin de semana llevaron al delfín a una gira por el occidente, Copán y Lempira, lo llevó el gran Carlón de la mano, por órdenes del líder supremo, pero la bulla es que otra vez no le fue nada bien. Las bases de Libre quieren ver al olanchano o a doña Xiomara. Punto. No pega el muchacho.



LUZ. El Indómito prometió en la Marcha por la Paz del sábado resolver el desmadre de la ENEE y, complaciendo peticiones de Chávez Madison, anunció una rebaja del 15 por ciento en los recibos de la luz... ¡Vaya, hombre! ¡Por fin una buena noticia!...



AHORRO. Lo otro que también deberían hacer es ordenarle a la EEH que deje de promediar tarifas, es decir, que deje de inventar cobros, porque eso, aparte de desincentivar el ahorro de luz, está matando a los microempresarios... ¿Y el súper Marlon?...



CURAZAO. Primero fue la tal Sub 20 con la docena de goles, luego el siete a cero de Brasil, y ahora el ridículo con Curazao. Desde que se llevaron a Callejas y a Alfredo Hawit, la H no ha vuelto a ver una. Pero allí salió el desmadrado, echándole la culpa a JOH, por la derrota. Y, encima de la marimbeada, la pobre “people” tiene que soportar las “narraciones” de aquel que dijimos.



PELOSI. Gracias a la Pelosi, que le pidió el favor por teléfono, Trump ha decidido suspender la “gran deportación” al menos por dos semanas. Eso sí, ha dejado claro, que solo por “two weeks”. Ya días viene el magnate anunciando las deportación de “millones”. Pobres migrantes, se van huyendo de su realidad, de la falta de oportunidades, y allá tampoco los quieren.



HOYOS. Le han volado candela que es un contento a Bukele por su discurso cantinflesco en la reunión que tuvo con AMLO, la semana pasada, allá en México. Circulan en esas redes videos de lo que dijo y no dijo, pero que quiso decir sin decir, y que al final no dijo, pero que sí lo dijo, con el “doctor Armando Hoyos”.