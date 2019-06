UNAH. Otra vez un grupúsculo de encapuchados, azuzados por un dirigente de Libre que se quedó congelado en los tiempos de la URSS y del Pacto de Varsovia, se volvieron a tomar la pobre UNAH. ¿Y el rector? ¿Y el mentado Consejo Universitario? Para qué puercas aceptan esos cargos si no van a tener valor de tomar decisiones. Mucho ayuda el que no estorba.



ASTERIO. Los caficultores de verdad, no los dirigentes dinosaurios que tienen siglos de estar viviendo a costillas de ellos, siguen como almas en pena, sin que nadie los oiga. En El Paraíso tuvieron asamblea ayer para ver cómo puercas les cumplen con la prometida readecuación de la deuda... ¿Y Asterio? Qué esperanzas, papa...



EJE. Ya van 39 palmos por dengue, 27 de ellos niños, pero al Colegio Médico le pela el eje... ¡Ahhh! y en la capital ya hubo la primera muerte. Se supone que hay emergencia y que, en una emergencia, los primeros que deberían estar en el frente son los presuntos “doctores”... Pobre, pueblo, pobre...



ESTADO. Quién será el responsable de establecer las políticas públicas de un Estado en seguridad, recaudación tributaria, salud, educación, en fin... Los empresarios, las ONG, los gremios, los partidos de oposición o el gobierno de turno. Para bien o para mal, es potestad del último, y lo que hace la oposición –desde la trinchera política- es luchar para apearse al que está en el poder e imponer sus políticas.



CRIMEN. A ver si el ombudsman y el MP le entran a investigar ese crimen de un muchacho en Yarumela. Quién disparó y por qué. Una cosa es la obligación de las autoridades de poner orden y otra, muy distinta, hacer uso de la fuerza hasta esos extremos.



AYOTE. Se les ahumó el ayote a los políticos que pensaban pescar en río revuelto con los “tigres” insurrectos. Salvador hasta llegó al cuartel de la 21 de Octubre, pero le mandaron a decir que no querían saber nada de politiqueros... ¡Vaya, jodido! Ya se lamían los bigotes con la “caída” de JOH.



PARO. Friendo y comiendo. El propio Ebal, en carne y hueso, arribó ayer al hemiciclo a dejar el proyecto de reformas a la Ley del Transporte y cumplirle, ipso facto, al transporte de carga que estuvo en paro.



POZO. A los amigos de las maras de aquí que creían que Bukele iba a negociar con ellos, como no, chon... El turquito les acaba de declarar la guerra por tierra, mar y aire y ayer, para terminarlos de rematar, mandó al “pozo” de allá a mil cabecillas. Qué tal... Muy bien, gracias.



GASOLINA. En muchas gasolineras se ha visto cómo llegan sujetos raros a comprar gasolinas en tambos dizque para sus vehículos. No será que la utilizan para otras cosas. Mmmmmmm