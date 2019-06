CÓDIGO. Mandaron a traer al patepluma para que anunciara que vienen reformas al Código Penal antes de que concluya la “semana morazánica” de la Ley. Marito prometió darle volantín a los artículos que embarran a directores y dueños de medios.



CARGOS. Pues, hombre, Hilario, la bulla es que Harry Panting es el encargado de andar promoviendo en los diputados liberales y en las otras bancadas a Iván Fiallos al Consejo Nacional Electoral por órdenes directas de Yani Rosenthal enviadas desde los “Yunai”. Pero una cosa es que lo promueva y otra es que llegue a pegar…



TELESUR. Pues, hombre, Hilario, Maduro ya envió a sus ilustres de Telesur a echarle más leña al fuego, como en el 2009. Do you remember? Como aquí cualquiera entra como Pedro por su casa. Pregúntenle a Jorge Ramos cómo le fue con el

busero superado.



LÍNEA. Quemón y medio el que sus mismos “compañeros” le dan al olanchano en un video que le grabaron cuando –en una misa que tuvieron- les tira línea para saquear supermercados y otros negocios, desabastecer gasolineras y tomarse carreteras, porque la empresa privada es el apoyo de la “dictadura”, y hay que destruirla. ¡Y que viva el Socialismo del Siglo XXI, hijos del maíz!...



OFICIALES. Pareciera que el panorama empieza a despejarse. Lo otro que también ya ha quedado desenmascarado es la participación de varios depurados picaritos –con rangos de oficiales- azuzando la rebelión de los “Tigres del Norte”, y asesorándolos en “estrategias”, para que sigan de insurrectos.



UÑAS. Hasta el señor de la televisión ya sacó abiertamente las uñas y ayer llegó a visitar a los “tigres” insurrectos, y a azuzarlos para que sigan con el desmadre, hasta que le den volantín a

“Juan Hernández”.



HECHO. Por cierto que Salvador corrió antenoche –como temeroso de que su exalero “Mel” le comiera el mandado- a enviar un mensaje en vivo por el FB, dando por hecho la “caída de la dictadura”, y llamando a formar gobierno. No dijo si piensa incluir al olanchano en su Gabinete.



PEZ. Y no hay tales, dijo SN, que la silla de JOH será ocupada por Ricardo o por “Netanyahu” o por Olguita, en fin... Todos los funcionarios cachos, dijo, incluido el FG del MP y el muchacho de Lepaera del PJ, deberán acompañar a JOH al mamo... ¡Ahhh! y todos aquellos que han apoyado la “dictadura”. Hasta Maximilien Robespierre se quedará chiquito con las cacerías en la Revolución Francesa. Por eso dicen que por su boca muere el pez.



BELÉN. Cuentan las malas lenguas que los tales “tigres” insurrectos se encaramaron en tres pick-up y fueron a buscar al comisionado Morán a la Cuarta Estación de Belén, jucos porque les fueron con el chisme de que el hombre había dicho que sancionaría a los chepos que los apoyaran. El hombre tuvo que salir de huida.



HUEVOS. Se pensaba que en el Consejo de Defensa y Seguridad le darían volantín a esa unidad de los “tigres” insurrectos. Como dicen que, gallina que come huevos... Lo pior es que mandaron a llamar hasta a Will Méndez. A ver si los verde olivo ponen orden. A ver, dijo el cieguito.