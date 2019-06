TIGRES. Revueltos los “Tigres del Norte”, los tigres de bengala, y hasta el “Tigre Bonilla”. Peligrosa esa rebelión. Lo “pior es que revuelven a otros sectores, que se sienten con la venia de seguir con el desmadre. Los ilustres gasearon ayer al propio director de la chepa, así es que, la cosa está perra.

FRENTES. Demasiados frentes abiertos. Algo –y urgente- habrá que hacer para que la cosa no se vaya a ir de las manos y terminemos “pior” que en Nicaragua y Venezuela. O Haití. Que le saquen chispas a esos ministros –cada quien en su ramo- apagando fuegos.

CAUCE. Ya es tiempo de poner las agujas del reloj en su lugar y que las aguas vuelvan a su cauce. La pobre “people” ya no aguanta tanto estrés y ansiedad por tanto desmadre. Otros y otras no paran de llamar: ¿Qué está pasando? ¿Es cierto que hay un golpe? ¿Es cierto que viene una Constituyente? ¿Verdad que los gringos se llevan a la Fulton, porque van a intervenir? Y que no sé qué, que aquí que allá...

FELIZ. A varias postas policiales también les jugó la lotto con las bombas lacrimógenas. Los “Tigres” las gasearon, incluido el propio cuartel general de la DPI –la policía de investigación en la Kennedy- y varios chepos y chepas tuvieron que salir barajustados, huyendo del humo. Está perra la cosa. El más feliz, como una lombriz, es “Pepe”.

HOYO. Lástima que en la Vida Mejor hay unos ministros que se creen los inventores del agua caliente o del hoyo de la rosquilla. Solo porque son recomendados de poderosos personajes –incluido un térmico-hídrico- y no le hacen caso ni al hombre, “pior” a Cuqui o a otros funcionarios.

COLAS. Para ayer tarde se esperaba un arreglo con los transportistas de carga. Ojalá. La jodida son esas colas en las gasolineras por el desabastecimiento de combustible. Edgardo Menéndez se queja de que nadie les quiere pagar el dólar 14 centavos por kilómetro recorrido, especialmente una embotelladora, y ya no aguantan la carga.

JULISA. Unas esculturales doctoras que no salen de Cybex juran y perjuran que Julisa Villanueva, la ex de Medicina Forense, ya está siendo promovida para ocupar la silla que Suyapita dejará vacía cuando se lance en busca de la guayaba. ¿Estáis oyendo...? Como ya le endulzaron el oído.

CULPA. A la “cazadora”, Anita Pineda, la ex de Derechos Humanos, le echan el muerto por el radicalismo de Suyapita y compañía. Qué culpa tiene la otra de que la tal plataforma haya politizado el movimiento.

VIENEN. Pues, hombre, Hilario, Donald Trump manda a decir que vienen “millones” de deportados para el mentado Triángulo Norte, incluida Honduras. Lo “pior” es que el magnate se acaba de lanzar por la reelección y su tema fuerte de campaña volverán a ser los pobres migrantes.