IVÁN. La bulla es que los alcaldes liberales ya se reventaron a Manuel Iván y que, de 13 diputados que tenía fijos para el CNE, ya solo le quedan cinco, así es que, está listo y servido. Crecen entonces las posibilidades de AES, el candidato del oráculo. Congratulations...



VOZ. En círculos políticos y empresariales no descartan una candidatura de “voz de muerto”, que estuvo con el olanchano y con el señor de la televisión, pero que siempre ha sido un político moderado y conciliador. A ver si cuaja. Tiene aleros en los tres bandos opositores y lo apoyan hasta unos cachurecos.



GUERRA. Frente común en Olancho contra el zancudo asesino. El propio “Niño Gualaco”, en carne y hueso, encabezó ayer la declaratoria de guerra contra el mosquito por tierra, mar y aire, mientras la Sedis, su Secretaría, enviará refuerzos al frente de batalla. ¿Y “Chico Pancho”?... Sepa Judas.



LLANTO. Julián y sus chepos casi rompen en llanto ayer a la hora de despedir a la Fulton. La generala pinta llantas de estas latitudes, pero manda a decir que volverá, como McArthur. La bulla es que de la capital federal mandarán a otro encargado de negocios, porque los demócratas le tienen engavetados los nombramientos de embajadores a su amigo Trump.



PISTO. Caramba, compa, como dice aquel, tienen pisto esos de la Plataforma, porque al diálogo paralelo trajeron invitados hasta del extranjero. También llegaron el Ombudsman y el dúo dinámico del CNA. Y el Indómito les mandó a Javier Menocal y al chaparrito de Teupa, como muestra de buena fe, pero, parece que no se oye, padre...



CANDIDATA. Los plataformeros se quejaron de que les mandaron gatos y que, de todas maneras, ni se molesten en seguirlos invitando, porque no piensan asomar el cacho al otro diálogo. Ni loca que estuviera para ir, manda a decir Suyapita. Ya se siente candidata luego de la ovacionada que le dieron ayer sus fans.



COLGADOS. Por lo menos no lincharon al Menocal y ni al chaparrito de Teupa. Seguro que ganas no le faltaban a Luis Sosa y al del arete, que se quedaron colgados en la Guerra Fría. Por cierto que a Menocal siempre se le ha quemado la miel por la silla del terror de los periquitos.



CANTA. Odiseo VI no dejó ayer títere con cabeza y le cayeron a peones de los Valle y de Magdaleno, quienes ya participan en el “Honduras canta”, allá en NY. Lo divertido es que algunos que ya estuvieron en el MP solo pasan criticando que no hacen nada y, cuando ellos estuvieron, nunca extraditaron ni a un moñero.



VIEJITOS. Feliz el capi Rivera por el nuevo programa de turismo del IPM, para mejorar la salud física y mental de los jubilados y pensionados. Ojalá y otros institutos de previsión hicieran lo mismo con sus viejitos.