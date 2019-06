FULTON. A Pues, hombre, Hilario, la bulla en la avenida La Paz es que se va la Fulton y saludes les deja. Manda a decir que nadie se aflija ni se afloje, porque en Navidad enviará postales. Se desconoce si es que por fin viene el nuevo embajador imperial.



PARALELO. Hoy arranca el diálogo paralelo de Suyapita y compañía, y lo bueno para los plataformeros es que el Ombudsman ya confirmó que llegará, en carne y hueso. También le regaron maíz al terror de los periquitos y a Alba Consuelo. Ahora, que asomen el cacho, esos son otros cinco pesos.



RONCA. Para salir del maíz picado, Quintín manda a decir que, si él fuera el Presidente, ya ponía a Suyapita de ministra de Salud para ver si es cierto que, así como ronca, duerme. O, como quien dice, a ver si es lo mismo verla venir, que platicar con ella. No es mala idea.



MEJOR. Otra vez pospusieron la sentencia contra Callejas. Ahora será hasta el 2 de octubre. O el biónico está feliz allá, solterito y viviendo en la casa de su hermana, o tiene miedo que la jueza lo mande al mamo, y por eso sus abogados mejor le siguen dando largas a la condena.



ARCO. Los meus encapuchados se pasan esos comunicados de la UNAH por el Arco del Triunfo. Para qué pierden el tiempo anunciando si habrá o no clases, si allí quien manda es su majestad, el MEU. El anuncio, entonces, lo deberían hacer ellos y no la rectoría... Pobre, pueblo, pobre...



CCIC. El dúo dinámico de la CCIC sigue tirando a matar desde sus torreones. Ahora le manda a decir a la mentada CREE en un comunicado que proceda a aprobar una “sustancial rebaja” a las tarifas en la revisión de este mes, porque el búnker ya bajó al mismo precio de diciembre de 2018. También le piden a la zarina de la SAR que elimine el cobro del 15 por ciento del ISV a las tarifas... ¡Vaya, jodido!...



CICIG. En Guatemala todos los caminos conducen al sepelio de la Cicig. Tanto la Sandra como el Giammattei –los dos candidatos finalistas- le hacen las cruces y el segundo hasta le meterá una demanda. Solo Iván, El Terrible, no se puede quejar, porque el portugués lo tiene bien enchambado en la Gran Manzana.



VOCES. Donald Trump por fin ha confirmado lo que ya era un secreto a voces en la capital federal. El magnate va por la reelección y lo bueno para él y es que meten en una licuadora a los más de veinte candidatos demócratas que han salido y no hacen uno. No le llegan ni a los talones ni a Obama ni a Clinton.



TASÓN. Nada cuesta que las Fuerzas Armadas expliquen, con pelos y señales, ese culebrón de la compra de bandas musicales con pisto del “tasón” y sin pagar impuestos. Nada cuesta. Es pisto del pueblo y están en la obligación de hacerlo. Además, el dicho aquel dice que, el que nada debe...