MEJOR. La “gran noticia” es que hoy se reanudan las clases en la UNAH. Claro está, si su majestad el MEU y “El Grillo” así lo disponen. Por lo menos el rector y compañía mandan a decir que si los encapuchados, por enésima vez, se vuelven a tomar la “U”, convocarán a los estudiantes a una consulta para que decidan si mejor suspenden el período académico... Pobre, pueblo, pobre...



MEUS. Para más Fausto Cálix le manda a decir a sus excompañeros meus que si continúan con esas tomas, no solo se pasearán en el segundo período académico, sino, que echarán a perder la participación estudiantil en los órganos de gobierno de la UNAH, por lo que han luchado. Pero, Suyapita y su séquito, andan felices por las tomas.



PEPE. En el lanzamiento de Todos por el Cambio, el nuevo movimiento del hombre de El Chimbo, reaparecieron, en carne y hueso, la resignada Lorena Herrera y Montalbán. “Pepe” también presentó a la esposa de Godofredo como la apoderada legal de su nueva corriente.



VUELTA. Se le dio vuelta Montalbán al chino Castillo, el primito del alma. Por cierto que el juez tiene programada para mañana, por fin, la sentencia contra Callejas. Mañana se sabría si viene de regreso a reactivar el Monarca o es “pal... mamo que va”.



PAPI. Aunque dicen que no por mucho madrugar, amanece más temprano, el “resignado” de El Hatillo anda desjuiciado por todos los confines de Honduras. Por cierto que solo están esperando el regreso del “papi” de Taiwán para volver a reunir a los presidenciables cachurecos.



CCIC. A ver si le riegan maíz a Mario Canahuati. ¿Y Cuqui? ¿Y Olguita? La bulla es que el dúo dinámico de la CCIC, si no se hallan a un “outsider” por allí, podrían apoyar a su “baisano” palestino.



BUEYES. Sigue el maíz a peso por culpa de los bueyes y las carretas. Hasta ahora neles pasteles de reformas electorales ni de las nuevas leyes del CNE y TJE, “pior” de la elección de los trillizos de uno y otro lado. Los salvados son los David, los Erick y los Saúles, porque, mientras no los elijan, ellos seguirán en sus “curiles”.



MANSO. Eso a quien afecta es a la oposición, pero, parece que les pela el eje, como dice aquel. No habrá alguna mano peluda y larga –de los presuntos opositores- maquinando para que todo siga igual. En público es pelis para volarle candela a la “dictadura”, pero, en privado, manso como un corderito... Ummmm...



PODER. Reinaldo y sus azulejos C de la R de ir otra vez a elecciones con el mismo TSE y la misma Ley Electoral... Quién entiende a la presunta oposición. Está bien que se pasen matando entre ellos mismos, pero, por lo menos en eso de las reformas electorales se deberían poner de acuerdo. Al menos, claro está, que no les interese llegar al poder.