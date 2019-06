PAN. Los plataformeros se hicieron un chicle ayer con los antorcheros y marcharon de la mano con el “fuera JOH” y “yanquis, go home”. Ahora se llevan como el pan con mantequilla y ya dejaron bien clarito que no eran los tales PCM ni nada, sino, tronarse al Indómito. Hasta Rafael “anarquía” –que casi patea el balde- reapareció ayer en el desfile.



IGOR. Encuentro cercano del tercer tipo entre el “Niño Gualaco” y el bueno de Igor, para dejar bien clarito que la estrella solitaria quiere reformas electorales –y profundas, no cosméticas-, pero la oposición no se pone clara. Como el muerto se lo echan a los cachurecos.



BUEYES. Por lo menos al líder supremo de Libre ya le cayó el veinte de que la elección de la Rixi no se ha dado –no por los bueyes y las carretas- sino, porque los liberales –para no variar- siguen agarrados de las greñas y no se han podido poner de acuerdo con sus representantes en el mentado CNE y TJE.



REVÉS. Ya tuvieron un revés con Roycito en el RNP y ahora quieren meter a otro viejito en el CNE. Mejor pongan a Tutankamon. Y un diputado patepluma anda con la candidatura de un exdiputado lechero e hijo de una exministra de Educación. Y seguro que LZ también tendrá su candidato. Pobres liberales.



BAUTIZO. Desjuiciado Jorge Dimitri, el hijo mayor del hombre de El Chimbo, organizando la asamblea de hoy para bautizar el movimiento. Se descarta que se llame “Trabajo y Seguridad” por aquello de los malos recuerdos. La bulla es que la candidata será MAB.



MÓVIL. La bulla es que el Congreso se volverá a reunir hasta el próximo 9 de julio, y allá en los dominios del Indómito, en Gracias, cuando convoquen el Congreso Móvil. Los refundidores ya tenían listas las vuvuzelas, cohetes, morteros, pitos y fajas para la próxima semana, pero, se bailaron.



DENGUE. Mandan a decir del Colegio Médico que les avisen cuántos muertos van por el dengue grave, y que les envíen un WhatsApp cuando se acabe la mentada “emergencia”, para suspender las asambleas informativas y las marchas... Pobre, pueblo, pobre...



MAÑAS. Pobrecita la UNAH. Ni siquiera ha podido iniciar su segundo período. Lo divertido es que los tales meus o maus “entregaron” anteayer las instalaciones del Valle de Sula y resulta que ayer en la madrugada se la volvieron a tomar los presuntos estudiantes de medicina. Estos todavía no llegan ni a aprendices de médicos y ya aprendieron las mañas de los viejos y viejas.



CIEGOS. Tan bonito que AMLO hablaba antes de los inmigrantes. Hasta los hacía llorar de la emoción. Ahora les manda a decir que la aprieten, porque “no pasarán”. El hombre ya ordenó vigilancia en los puntos ciegos a lo largo del río. No por nada mandó seis mil chafas de la Guardia Nacional.