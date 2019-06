RIESGO. Pues, hombre, Hilario, a pesar de los pesares y de todos esos clavos que sus mismos hijos le hacen a su presunta “madre”, Moody’s mantiene la clasificación de riesgo país para Honduras, según el informe presentado ayer por Willito. Entre tanto, la Rocío le manda a decir a los plataformeros que protesten, pero sin pasearse en la economía.



ASUSTAN. En el hemiciclo hasta asustan ante la ausencia de los diputados por la suspensión de las sesiones. A ver cuándo vuelve a convocar choyoco o el propio “Netanyahu”, en carne y hueso. Y todo por los benditos bueyes y carretas, de quién debe ir adelante, si el uno o el otro.



IGOR. Allí solo que llamen a otro “gran diálogo”, con mediadores internacionales, incluido el bueno de Igor, para que se pongan de acuerdo sobre las carretas, bueyes, caballos, yeguas, burros, en fin... Pobre, pueblo, pobre...



ACERCAN. La gran jodida es que, mientras no se pongan de acuerdo sobre los mentados bueyes y carretas, el tiempo pasa, poco a poco se acercan otra vez las elecciones y, a quién creen ustedes que le favorece que no haya un nuevo TSE y, mucho menos, una nueva Ley Electoral. Pero como la dichosa “oposición” nunca aprendió a aprender... Ja... je... ji... jo... ju...



LUZ. El “Niño Gualaco” ha reaparecido, en carne y hueso, y otra vez vuelve a pedir que, por favorcito, le den volantín al contrato de la EEH, porque ya la rayitos con tantos apagones, bajones de luz y asaltos en los recibos... ¡Ahhh! y también pide que la echen del país... ¡Vaya, jodido!...



CARA. Bueno, y los diputados azulejos, ¿dónde puercas se habrán metido? Ninguno ha sacado la cara en todo este desmadre. No será que andan resentidos. I cant’t believe it. Why? Que lo averigüe Morgan, papa…



BUKELE. Se fregaron unos políticos de aquí, amigos de los mareros, que pensaban que Bukele iba a negociar con ellos y que les haría los mandados. Como no, chon... El turquito acaba de ordenar, vía tuit, que les metan fuego hasta por debajo de la lengua y que los persigan hasta debajo de las camas, como debe ser. Para que vean.



MOSQUITIA. Mientras unos políticos y gremios se dedican a incendiar el país y a destruir la economía, otros le apuestan a su desarrollo y no paran de invertir, inclusive algunos bancos, como Banrural, que ya está hasta en la remota Mosquitia y ayer ha inaugurado allá su sucursal número 104. Qué bueno.



VEINTE. “Esto se acaba hasta que se acaba”, dice a cada rato Ligia, la lugarteniente de Suyapita. Las viejas consignas de la izquierda troglodita. Qué puercas tendrán que ver los pobres enfermos con luchas políticas. Hasta ahora les vino a caer el veinte del desmadre que siempre -de toda la vida- ha habido en los hospitales y escuelas públicas.