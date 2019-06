BUKELE. Al estilo Bukele, se le ordena a Cuqui poner en orden, en el término de la distancia, a la “people” de la CREE y de la EEH, que otra vez quieren jorobar al pobre, pueblo, pobre con otro leñazo a las tarifas. Se le ordena actuar ipso facto o me manda su renuncia.



PÍO. La pobre UNAH ya viene otra vez en caída libre en el ranking de universidades de Latinoamérica. Cuatro encapuchados meus se toman la ciudad universitaria cada vez que les ronca la santa gana, dejan sin clases a 40 mil estudiantes y ni la rectoría ni nadie dice ni pío.



NOMBRE. El hombre de El Chimbo, que ahora le ha vuelto a dar por pelearse con periodistas –como cuando estaba en el poder y le echaba a César Ham a los medios-, anuncia que este fin de semana se reunirá con sus bases azulejas para ponerle nombre a su movimiento.



URGE. El “resignado” de El Hatillo también manda a decir ¡basta ya! y dice que urge, no Mel, sino, un diálogo transparente y sin agendas ocultas, donde el único fin sea la “people”. A ver si acompaña a su amigo, el hombre de El Chimbo, en su asamblea del fin de semana. A ver, dijo el cieguito.



DREAMERS. Carlos Montoya le aconseja a los “dreamers” que dejen de soñar con sacar a JOH, que el hombre terminará su mandato, y que lo que deben exigir los movimientos sociales son los cambios que el país urge para cambiar, incluida la rebaja de los impuestos y, claro está, una nueva Ley Electoral y un nuevo TSE, con Libre adentro, para garantizar la transparencia y confianza en las próximas elecciones.



PACTO. Ya ni sus peluches lo acompañan. Apareció solo con sus guaruras llamando a un “gran pacto”. Si aquí hay tanto odio y división, que no le paran bola ni a la Iglesia ni al gobierno ni a la tal plataforma, ¿y le van a parar bola a él?



G-16. El brasileño manda a decir que, con él o sin él, los ufecic y los macizos le seguirán contando las costillas a los uñudos y uñudas y que no crean que, porque ya se va, volverán a sus andadas. Por cierto que el G-16 le hará hoy una despedida con bombos y fanfarrias. Por lo menos no sale como JJM.



CABRA. Si las naciones dejaran de ser corruptas o pobres con una simple constituyente, como quien dice, con un abracadabra, pata de cabra, pues, hombre, para qué puercas la comunidad internacional se iba a estar quebrando la cabeza viendo cómo puercas los saca del atolladero, si bastaría montarles una pinche constituyente y, santo remedio...Sean serios...



MANDADO. Los y las del CMH ni saben para quién trabajan o a quién le están haciendo el mandado. Tampoco el del arete y los eternos bochincheros del Copemh. Y, no digamos los meus, que se quedaron guindados en los años 70. Al menos, claro está, que bajo-bajo estén de acuerdo...Será...