MISAS. Mandan a decir que dejen de inventar, hombre, que en Valle de Ángeles lo que hubo fue un simple cumpleaños y nada que ver con “misas negras”. Algunos invitados motorizados sí, pero hasta allí nomás, y solo hubo torta, fresquitos y el “happy birthday to you”. ¡Qué lenguas más viperinas!...



FUEGO. En esos chambres sacaron a bailar un audio del diputado refundidor por Colón, en el que sale sacando pecho al decir que él no anda “especulando, tomándose fotos de paja... yo desde aca manejo esas cuestiones, fue Colón el que sentó a este gobierno a negociar, no esas tomitas m... que hacen ustedes en la CA-5... allá le metimos fuego a ese departamento”.



PARALELA. Lo único que faltaba. Ahora Suyapita y compañía le montarán una paralela al gobierno de JOH. Como no lo pueden sacar. Para empezar, instalarán su propio “diálogo” y harán su propio “plan” de salud y educación... ¡Ahhh! Y buscarán sus propios “mediadores”. Tienen pisto. No se descarta que traigan a Baltazar Garzón o a Pepe Mujica, los de hierro.



CERO. A la “people” de la plataforma por un oído les entra y por otro les salen las amenazas de Julián. El power de Seguridad ha sido categórico al afirmar que ya basta de tomas de carreteras e incendio de negocios o de tráileres, y que ya no lo permitirán. Cero tolerancia, advierte el hombre.



JEFE. Julián también asegura que ya tienen bien chequeaditos a los encapuchados quemanegocios y rastras, que ya saben dónde viven, qué hacen, quién es el jefe, en fin, y que ya solo está de irlos a traer si continúan con el desmadre. A ver, dijo el cieguito.



MANUALES. El propio Indómito, en carne y hueso, dijo que la ley y el orden deben prevalecer y que ya no van a seguir tolerando el desmadre. Se trata, dijo JOH, de manuales importados desde Venezuela, los cuales establecen que, si se quiere tomar el poder por la fuerza, antes se debe destruir la economía del país víctima, en este caso, Honduras.



PLATOS. El comercio sigue en picada ante tanto desmadre. Los pobres emprendedores, microempresarios y empresarios en general están pagando los platos rotos con todo el relajo. El banquero Natanael Euceda lamenta que así es muy difícil que venga gente a invertir aquí.



COHEP. El maíz sigue a peso entre los de aquí y los de allá. En un chat comentan los mensajes que mandan Toty y el peloncito desde la CCIC y dicen que el Cohep defiende a todo un gremio, que no es un partido político y que no compite por popularidad o notoriedad con nadie... ¡Vaya, jodido!...



CCIC. A propósito de la CCIC, Toty apoya mil por mil el ¡Basta Ya! de la Conferencia Episcopal por considerar que es un llamado incuestionable para que las autoridades reorienten sus acciones por el bien común... Será...