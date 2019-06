BARTOLO. Feliz, “oye, Bartolo, allí te dejo esos dos pesos”, porque Cuqui le tuvo que pedir perdón de rodillas por haberle dicho coyote. “Perdón, papaíto, no lo vuelvo a hacer”, le dijo. Para que vean. Si Bartolo lo que hace es acompañar las tales caravanas, pero como periodista, y entrevista a los soñadores para que le manden saludes a su “people”.



MARCHA. Para hoy se anuncia otra marcha por la paz por parte de las bases azulejas, para demostrarle a Suyapita y al del arete que el Indómito no está solo y que si quieren medir fuerzas, pues no hay problema. Mandan a decir que solo les avisen.



MILÁN. Vale que estos días no estará Ligia, la lugarteniente de Suyapita. Juntas, dicen, son dinamita. Se la dio para un seminario a Milán. Por cierto que Ligia fue candidata a diputada por la alianza Libre-Nasralla, pero le pasó las de Iroshka y la Blend.



HUMO. En el gonfalón rojo-blanco-rojo tuvieron misa ayer para “analizar” la situación del partido. Hasta humo echaron de la mema haciendo tan sesudo “análisis”. Lo malo es que solo las mismas momias. Y así quieren revivir, si nunca se innovaron.



SUCIAS. En esas redes sacaron ayer a bailar al suplente de un conocido diputado refundidor, quien supuestamente se dedica al manejo de campañas sucias ordenadas por generadores de energía “limpia” de la Ahpper y Libre. Las campañas serían manejadas en varias páginas digitales.



CHUECO. Contrato chueco con una aseguradora, denuncian Fausto Cálix y Javier Sandoval, del Frente Gremialista del Colegio de Abogados. Los ilustres juran que le están recortando los beneficios a los jubilados y que ya no tendrán derecho a medicamentos de uso continuo, exámenes de laboratorio, pago de consulta, en fin...



CONVENIO. Por cierto, Javier Sandoval manda a preguntar que por qué ni en el CAH ni en los recintos de la diosa Temis ni en la Ufecic ni nadie han dicho ni pío por la sobrevaloración de un convenio con una aseguradora en el período que encabezó JMD. Allí está la auditoría, dice.



DIPUTADA. En el foro del Canal Once, RV le dio para los chicles a la hija diputada de Bertha Cáceres, que habla en todos los medios cuando quiere y cuanto quiere, pero luego dice que todos los medios -menos los que están con Libre- son gargantas asalariadas y que nunca quisieron a su mamá y que no sé qué, que aquí que allá. Por fin la pusieron en su sitio.



AMLO. Por eso dicen que no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Atrás quedó aquel discurso romántico y retórico de AMLO a favor de los inmigrantes. Hasta los hacía llorar de ternura. Ahora les manda a decir que “no pasarán” y anuncia el envío de seis mil chafas de la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala para ponerlos quietos.