TIRO. La Iglesia Católica, por conducto de la Conferencia Episcopal, le dio ayer el tiro de gracia al polémico Código Penal por considerar que protege a corruptos y a narcopolíticos. El comunicado lo leyó Juan Ángel López, el peluche mayor.



DIÁLOGO. Los plataformeros mandan a decir que, si quieren que vayan al diálogo, que los gringos retiren sus tropas de Afganistán y que Vladimir Putin también se salga de Siria... ¡Ahhh!, y que paren todos esos juicios contra Lula y contra la Kirchner y, de chascada, que repitan la final Olimpia-Motagua, si no es mucha molestia... De paso, piden que les manden un correo cuando las cumplan, para mandar otra lista.



COLÓN. Ajá, si con todos esos militares que pasan en el departamento de Colón, los vándalos le zamparon fuego a 62 contenedores de una empresa extranjera y a cada rato arman bochinches, que tal si le paran bola a la tal plataforma y sacan hasta el último chafa de esa zona. Felices los bandoleros con Suyapita y con el del arete.



NERÓN. De “criminales” califica la Fulton a “Nerón” y compañía, pero la mentada plataforma está pidiendo su liberación y, si no, no irán ni a cañonazos al tal diálogo. Ajá, y no es que eran “infiltrados”. Entonces, cómo puercas es que están haciendo hasta marchas, para que los liberen.



VISAS. A propósito de la Fulton, los que ya no podrán viajar al imperio por falta de visas, ya saben a quién echarle el clavo. La generala manda a decir que la suspensión de visados continúa hasta “segunda orden”... ¡Vaya, jodido!...



NOCHE. El terror de los periquitos retrocedió en una sola noche, como quien dice, en un abrir y cerrar de ojos, lo que costó tantos años avanzar. Le costó al importado de Catacamas y al entonces presidente del Congreso y hoy jefe de Palacio.



LUTO. Noche de luto para la educación pública. De un solo plumazo se volaron las jornadas extendidas, mientras en la mayoría de países las amplían más cada día –incluidos los sábados- y, de chascada, ya no les harán deducciones ni nada. Todo vuelve a como estaba antes de ME.



LÁPIZ. Felices, como lombrices, los dirigentes magisteriales, porque también volverán a ser amos y señores en las juntas de selección... ¡Ahhh!, tiempos aquellos, cuando le pedían a una maestra que le “sacara punta al lápiz”, a cambio de una plaza o de un traslado pando del campo a la ciudad... Congratulations...



FUTURO. Con razón un famoso científico israelí, en una conferencia con el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que en el mundo hay tres países sin futuro por la falta de educación. Entre los tres mencionó a Honduras, junto a Yemen, una nación devastada por la guerra tribal, y Bangladés, un país devastado por la pobreza y las tragedias naturales.