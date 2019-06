NIÑOS. Execrable eso que sigue pasando en Choluteca y nadie –ninguna autoridad civil, policial ni militar- mueve un dedo para poner orden. Un grupo de vándalos encapuchados –y armados- sacando a los niños de las escuelas y amenazando a los profes que estaban dando clases... ¡Habrase visto!...



MELISSA. Vuelve la mula al trigo. Ahora Suyapita exige mediador internacional. Mediador o árbitro. Que pongan a Melissa Pastrana. Que lo mande la ONU o el “cadáver putrefacto” de la OEA. O el Vaticano. Pidan gusto, pidan gusto.



GATO. Lo único que faltaba. Enojado el olanchano porque los médicos regresaron a los hospitales y los maestros a las escuelas. A simple vista pareciera una perversidad de su parte, pero, todos los caminos indican que su mensaje lleva gato escondido.



RARO. El tuit de “Mel” es medio raro. No se sabe si lo que quiere es hacer ver que él estaba detrás de los paros de la mentada “plataforma” y que está molesto porque ya no seguirán con el desmadre, o lo que busca es desacreditar a la presidenta del CMH, para quemarla desde ahorita, ante una eventual candidatura.



PARED. El problema es que “Mel” está entre la espada y la pared. No tiene candidato -su delfín le salió cachinflín-, doña Xiomara ya no quiere porque ya se cansó de que la pone, la quita; la pone, la quita; la pone, la quita, y él tampoco puede, porque, si se lanza, estaría avalando la reelección de JOH.



PUEBLO. Pero la chaparrita del CMH jura que la opinión del olanchano le tiene “muy sin cuidado”, o sea, le sale sobrando. Y lo termina de rematar al decir que “Mel” está descalificado para hablar en defensa del pueblo, porque, con sus acciones tiene confrontada a la “people”... ¡Vaya, jodido! ¿Cómo le quedó el ojito?...



GANAR. Enojado el olanchano y para los docentes todo ha sido ganar-ganar. Mandaron al carajo a la comisión interventora, se volaron los PCM, y ayer les derogaron la deducción del ocho por ciento del décimo cuarto, le dieron volantín a las jornadas extendidas, reactivarán las juntas de selección y, de remate, revisarán los colaterales y quinquenios. ¿Estáis oyendo, Marlon?...



PCM. Alertan leguleyos zelayistas que los PCM están vigentes, que solo el Congreso los puede derogar y que no sé qué, que aquí que allá. Si los mentados PCM son decretos ejecutivos, no legislativos. No hallan cómo ennavajar a la tal plataforma para que le siga jorobando la vida a los pobres enfermos y a los niños.



FAMILIÓN. Para que vean lo que es la cruel y vil llanura. El Bukele se voló ayer al familión de su otrora camarada, Salvador Sánchez Cerén, y los puso de patitas en la calle de un solo tuitazo. El líder de unos cuantos de aquí asegura que su antecesor tenía una “fábrica de empleos” en el gobierno.