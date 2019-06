TEMIS. Bateada y media la que le dieron a la defensa de Rosita en los recintos de la diosa Temis. 14 a 1 quedó la votación en contra de los amparos, le fue “pior” que a las turuncas de la Sub 20 en Polonia. Más “contento” el hombre de El Chimbo.



COHEP. Los expresidentes del Cohep, menos JH, se han hecho un nudo en apoyo a Juanca y piden diálogo urgente y fin de la crisis. El problema es que, con tanto relajo, habría que estar medio trastornado para venir a invertir aquí. Y, el que no crea, que le pregunte a la Standard Fruit Company.



COLÓN. Ajá, preguntan algunos chuscos, y con todo ese presupuesto que tienen las Fuerzas Armadas, cómo es posible que saqueen y le zampen fuego a 62 contenedores allá en Colón y no muevan un dedo. La bulla es que los vándalos no son ni docentes ni médicos. Entonces, ¿quiénes son? ¿Y la inteligencia militar?...



SELLO. Ojalá y le busquen una solución rápida a este desmadre. Si lo que quieren las ilustres del CMH es que las inviten al diálogo con todos los mikis, pues, hombre, nada cuesta mandarles una fina cartulina, con letras doradas y en cursiva, envuelta en sobre con chonguito y todos los mikis y, si es posible, con un sello real –al estilo Luis XVI- en el cierre.



DESAUTORIZA. Un regidor de Libre en la alcaldía de Tela, que por desgracia también es vicepresidente del Colegio Médico, corrió ayer a desautorizar un comunicado de Suyapa Figueroa en el que llama a sus colegas a que se presenten hoy a trabajar. A oídos de aquellos que todavía dudan de la politización del movimiento.



BASES. El movimiento “fuera JOH” se ha inventado una tal plataforma que es manejada por unos seudodirigentes que no representan ni a la mujer y quieren mandar más que los presidentes de los colegios magisteriales y del CMH, que fueron electos por sus bases en asambleas... ¡Habrase visto!...



PECHO. Increíble, pero el hospital Mario Mendoza ha cumplido 40 días de estar cerrado, y el fiscal del sindicato ha salido ante los medios sacando pecho por semejante “hazaña”. Una humilde ancianita tiene más de dos semanas de estar llegando a que le den su medicina, porque es paciente depresiva, pero al bendito sindicato le pela el eje.



LIBRE. Lamentan los expresidentes del Colegio Médico en lo que han convertido la institución gremial. La doctora Monserrat Arita asegura, literal, que el CMH “es una sucursal de Libre”... Será posible... Pero, la bulla es que la mala no es Suyapita, sino, un par de asesores que tiene en la sede.



UÑAS. Ya hay pesos pesados buscándole una salida al desmadre y, lo de pesos pesados, es liberal. Qué bueno, porque al paso que vamos, quién sabe. Ojalá que también hablen con el olanchano, porque ya sacó las uñas, en unos tuits.