LOMO. Réquiem para las comisiones de Salud y Educación y resignación a la rectora y al pastor. Sus cabezas rodaron por los aires con la derogación de los mentados PCM. Seguro no fue fácil para JOH hacer a un lado a sus aleros, que le han metido el lomo duro y parejo y han puesto el pecho por él, pero, hay que hacer lo que se tiene que hacer.



DELE. Ya ven que no eran los mentados PCM ni los problemas en salud y educación. O sea, la cosa no era gremial, sino política. Primero era dele que dele con la derogación de los PCM, si no seguían con el relajo, luego, que si no los publicaban en La Gaceta... Pues, ya los derogaron y publicaron, pero, adivinen qué...



TRAIDOR. Bueno o malo el Ombudsman, quien lo buscó fue el CMH. Bien estaba el hombre en su oficina. Pero ahora es que no tiene legitimidad, que es un vendido, traidor, violador, come cuando hay, saltatapias, robagallinas, en fin... La mismita tesis de la izquierda de cafetín: “Si no estás conmigo, estás contra mí”.



MANGA. Ajá, y quién tendrá más legitimidad, el Colprosumah –que es el colegio más grande- el Coprumh, el Prichma, que representan el 90 por ciento de los docentes, o el Copemh y el Colpedagogo, que solo tienen el 10 por ciento, “pior” la tal “plataforma”, que se la sacaron de la manga de la camisa.



BIBLIA. Hay que regresar a las escuelas y hospitales. Hasta la Biblia, el libro de Dios, dice que el que no trabaja, que no coma. Pero parece que a algunos pseudodirigentes ya les gustó estar en las calles y no quieren volver ni a las aulas ni a los hospitales.



PLAN. El Indómito manda a decir que el 40 por ciento de los maestros solo recibe dos mil yuquitas al mes de salario –el resto se va en deducciones por préstamos- y por eso les propone un plan de consolidación de deuda. Pero antes oirá sus opiniones por internet.



PELUCHE. Ahora hasta el hombre de El Chimbo le sale dando cuerda a los aliados de su paisano olanchano y le pide a su otrora delfín que hable con los “verdaderos dirigentes” de los gremios. Qué divertido. Y él, cuando estuvo en la guayaba, hizo a un lado a la misma dirigencia cachureca y convirtió en su peluche a César Ham y compañía.



OÍDOS. Para más “Mel”, su paisano, admite que los decretos ya fueron derogados, y solo le pide a la “people” estar “alerta” ante cualquier trampa del “dictador de turno”. El que tenga oídos...



LLAVES. Sin querer, queriendo, como decía el Chapulín, el olanchano se paseó en su alero Wilfredo Méndez cuando lo lanzó de candidato. Ahora se lo reventaron del Ciprodeh. El nuevo power es Carlos Leiva. Pero, la bulla es que WM no quiere soltar la minita de oro, porque ya le han pedido dos veces las llaves de la oficina y del carro y no las quiere entregar.