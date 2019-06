NOMBRES. O se endereza la cosa, o se termina de calentar, pero ayer circularon listados con los nombres de los profes de varios departamentos, incluido FM, a quienes les deducirán los días no trabajados. A ver si no se echa para atrás el terror de los periquitos.



NERÓN. Pues, hombre, Hilario, Libre ya le puso abogado a “Nerón”. Qué bueno. Por lo menos no abandonan a sus “comandos insurreccionales”. El olanchano ya le mandó a Benedicto. Por cierto, la bulla es que se viene un tornado de cancelaciones de visas por lo del incendio.



MARCHA. Nutrida marcha por la paz el fin de semana para exigir el fin del desmadre en Salud y Educación. Pero los cabecillas del paro -que son pelis para mandar cadenas en esas redes- aseguraron que eran empleados del gobierno. Ajá, y si así fuera, ¿ellos también no van a los hospitales públicos, al IHSS y a las escuelas públicas?



BATERÍA. Sepa Judas qué cachureco resentido le pasó a los del otro bando un audio de Reinaldo, en el que llama a las bases azulejas de los 18 departamentos a meterle hoy “toda la batería”, con marchas en todo el país, y mandar un mensaje contundente de que son más los que quieren la paz en Salud y Educación.



PARO. De por sí ese Seguro está para los chuchos, la “people” se queja a diario por la mala atención y falta de medicamentos, y el bendito sindicato –que toda la vida solo ha pensado en él y nunca en los derechohabientes- se suma hoy al tal paro... Pobre, pueblo, pobre...



SOLUCIÓN. Ha llegado la hora de reflexionar y de que todos los hondureños nos unamos en la búsqueda de una solución al desmadre que vive el país, pide el turquito de la CCIC en un comunicado. A ver, dijo el cieguito.



CHICLES. Le sigue lloviendo duro y parejo al súper Marlon por haberle dicho “sinvergüenzas” a los diputados por la presunta aprobación de 250 megas. Ahora ha sido Óscar Nájera, jefe de la Comisión de Energía en el CN, el que le dio para los chicles. Le manda a decir que no hable “brutadas” ni “canalladas”...¡Vaya, jodido!...



NADA. Tan bravos andan esos diputados con el súper Marlon que Nájera le dijo hasta “vago internacional”. La bulla en el hemiciclo es que MT está siguiendo línea de su padrino, un poderoso térmico, ahora metido a renovable, que todo lo quiere para él. Su lema, dicen, es que “todo será para mí, los demás no tendrán nada”.



AMLO. El fin de semana no le fue nada bien a AMLO, el nuevo líder y referente de lo que queda de la izquierda troglodita latinoamericana. Donald Trump le subirá más los aranceles, para traer de regreso a las empresas gringas y, para rematarlo, dijo que en México gobiernan los narcos, los carteles y los coyotes. Al suave le dijo “narcogobierno”...¡Vaya, jodido!...