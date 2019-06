EBAL. Dialogar todo el fin de semana, sin descansar, le propone el gobierno a docentes y médicos. El anuncio lo hizo Ebal y en el paquete también metió a las enfermeras... ¡Ahhh! pues, ya llegaron, si a la tal plataforma ya se le metió que no pararán hasta sacar a JOH.



SELFIE. Un conocido activista de “Mel” y exjefe de campaña del señor de la televisión, se sacó hasta una selfie frente a la embajada imperial cuando le zampaban fuego, como para dejar un recuerdo de su participación en tan “histórico acontecimiento”, el cual solo había ocurrido cuando se llevaron a Juan Ramón Matta.



DELE. Pero, Suyapita y compañía, dele que dele con que son “infiltrados del gobierno”. Y los que incendiaron las rastras en Dos Caminos, los que saquearon Jetstereo, los que le zamparon fuego a las comidas rápidas, los que le quitaron la pistola a un policía, en la salida a Danlí, también serán “infiltrados”.



CABEZA. Cómo es eso, preguntan en esos chambres, que mientras los Carlos o los Omares se desviven con JOH y le meten el lomo duro y parejo, su principal asesor en la ASJ, Léster Ramírez, pide su cabeza ante el “vacío de poder” y “caos social” y compara a Honduras con Haití, Libia y Somalia... Ummmm...



SÚPER. En el hemiciclo andan súper jucos con el súper Marlon por haber acusado al Congreso de aprobar 252 megas de energía. Qué fue lo que no le dijo ayer el Tommy, y en conferencia de prensa: boca abierta, farsante, mentiroso, chambero, que se cree superior a los demás solo porque estudió en el exterior, salta tapias, come cuando hay, en fin...



POBRE. Lo único que podía faltar, en medio de tanto desmadre, es un nuevo pleito, esta vez entre los mismos cachurecos del Ejecutivo y Legislativo. Hay que platicar. Hablando se entiende la “people”. Así empezaron el olanchano y Micheletti y ya ven ustedes el berenjenal en que metieron a la pobre Honduras.



DISCULPA. El “resignado” de El Hatillo también ha saltado al cuadrilátero, para echarle la segunda a la bancada azuleja, y a “Netanyahu”. Rial le pide al súper Marlon que le informe al pueblo lo que ha descubierto en el desmadre de la crisis energética, si no, “serías cómplice”... ¡Ahhh!, y que le debe una disculpa al Congreso. “No sé qué te pasó... no te bases en chismes”...



SABIOS. El “resignado” también se ha sumado a la plataforma y pide derogatoria ipso facto de los mentados PCM, porque “rectificar es de sabios”. Que lo hagan, pide, por la paz de Honduras y arrancar de cero con un diálogo.



SUELTO. Ojalá que los chepos, los fusinas, los PM y otras hierbas estén ojo al Cristo en la gran final de mañana entre las águilas y los leones, porque, con tanto encapuchado suelto, podrían armar la de Troya en el Tiburcio Carías.